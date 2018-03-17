‘Kız arkadaşım ile dolaştı’ diyerek bıçakladı…

Girne’de ‘kız arkadaşıyla birlikte dolaştığı’ gerekçesiyle A.Y’nin kullandığı aracı önce kasti hasara uğrattığı, sonrasında da sokak ortasında bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan isminin baş harfleri E.E, teminat şartlarını yerine getiremedi, 1 ayı geçmeyen süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Ayşe GÜLER

Girne’de ‘kız arkadaşıyla birlikte dolaştığı’ gerekçesiyle A.Y’nin kullandığı aracı önce kasti hasara uğrattığı, sonrasında da sokak ortasında bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan isminin baş harfleri E.E, teminat şartlarını yerine getiremedi, 1 ayı geçmeyen süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu huzurunda görüşülen duruşmada, İddia Makamı Basşavcılık adına Savcı Emine Taşkın, tahkikatı yürüten polis memurunu tanık olarak dinletti.

Polis memuru, yeminli şahadet vererek olayla ilgili bulguları aktardı, zanlının ‘kasti hasar’, ‘kavga ve rahatsızlık’ ve ‘yaralama’ suçlarından methalder olduğunu belirtti.

Zanlının, Girne’de 15 Mart tarihinde kız arkadaşı ile birlikte dolaştığı gerekçesiyle kullanmakta olduğu aracı, A.Y’nin yönetimindeki aracın üzerine sürerek, kasti olarak çarptığını dile getiren polis memuru, zanlı ve A.Y’nin araçlardan inerek kavga ettiklerini, bağırdıklarını ifade etti.

Polis memuru, zanlının araç içerisindeki sivri uçlu makası olarak, A.Y’nin karın boşluğuna 1 kez sapladığını söyleyerek, olay sonrasında yaralanan A.Y’nin Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti.

Hayati tehlikesi yok…

A.Y’nin hayati tehlikesi bulunmadığını aktaran polis memuru, zanlının TC uyruklu olduğunu, Kıbrıs’ın kuzeyinde çalışma izni ile bulunduğunu ve bir otelde garson olduğunu kaydetti.

Polis memuru zanlının herhangi bir sabıkasının bulunmadığına da değinerek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı: Pişmanım…

Avukatı olmadığı için mahkemede söz alan zanlı, ‘kıskançlığına’ yenik düştüğünü söyledi, özür diledi.

Yargıç Mesutoğlu: Kamuda endişe yaratan, giderek yaygınlaşan suçlar…

Mahkemede aktarılan olgular ışığında Yargıç Mesut Mesutoğlu ise zanlının methalder olduğu suçun kamu düzenini bozan, endişe yaratan suçlar olduğuna vurgu yaparak, son dönemde giderek yaygınlaştığına değindi.

Teminat şartları…

Yargıç Mesutoğlu, zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak, tüm seyahat ve kimlik belgelerine polis tarafından el konulmasını emretti.

Zanlının 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kişinin 50 bin TL, şahsen ise 100 bin TL kefalet imzalamasına emir veren Mesutoğlu, haftada 3 gün de en yakın polis karakoluna giderek, ispat-ı vücut yapmasına emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı, 1 ayı geçmeyen süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.