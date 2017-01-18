Kız arkadaşı için babasını tehdit etti...

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’nın tanınmış iş insanlarından O.A’yı kız arkadaşı için ölümle tehdit ettiği iddiasıyla oğlu Fırat Argüden tutuklandı.

Önceki gece babası O.A’nın evini basarak kız arkadaşı için ölüm tehdidinde bulunan F.A’nın arabasında yapılan aramada ise babası adına kayıtlı bir adet tabanca ile 15 adet canlı mermi bulundu.

“Şiddet tehdidi”, “Kasti hasar”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarruf” ve “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruf” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Babasına ait silahı izinsiz olarak tasarrufuna aldı...

Meselenin tahkikat memuru Raif Safa, zanlı F.A’nın 2016 Aralık ayı ile 16 Ocak 2017 tarihleri arasında babası O.A’nın evinin yatak odasından O.A adına kayıtlı 9 mm çapındaki tabanca ile 15 adet canlı mermiyi izinsiz olarak tasarrufuna geçirip taşıdığını açıkladı.

Zanlının 16 Ocak tarihinde ise babası O.A’nın evinin kapısını kasten ve kanunsuz olarak kırıp hasara uğrattıktan sonra babasına hitaben “Selma’yı arayıp işe gelmesini sağlamazsan seni öldüreceğim” deyip şiddet tehdidinde bulunduğunu belirten Safa, ihbar üzerine zanlının arabasında yapılan aramada O.A adına kayıtlı 9 mm çapındaki tabanca ile 15 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı

Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Safa, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı F.A’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslim edilerek KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 4 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.