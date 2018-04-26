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Kıyıya vuran varil panik yarattı

Kıyıya vuran varil panik yarattı

Girne Karaoğlanoğlu kıyılarına dün öğle saatlerinde bir varil vurdu. Varil üzerindeki uyarı levhası vatandaşları tedirgin etti.

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Girne Karaoğlanoğlu kıyılarına dün öğle saatlerinde bir varil vurdu. Varil üzerindeki uyarı levhası vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşların olayı Çevre Dairesi yetkililerine bildirmesinin ardından, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN ) ekipleri devreye girdi.

 Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, olay yerine intikal eden KBRN ekipleri, radyasyon ölçümü yaparak varilin etrafında herhangi bir radyasyon tehlikesinin bulunmadığını saptadı.

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 Bunun üzerine olası  bir kimyasal sızıntıya karşı önlem almak amacıyla varil, ekipler tarafından izole edilerek ileri tetkik yapılması amacıyla, Güngör Atık Toplama Merkezi’ne nakledildi.

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