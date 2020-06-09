KITSAB eylemde

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başbakanlık önünde eylem yapıyor. Oldukça kalabalık olduğu gözlemlenen eylemciler, ellerinde pankartlarla, davul zurna eşliğinde Başbakanlık önüne geliyor.

Eylemcileri karşılayan konuşmada "Yıllarca bu devlete katkıda bulunduk, ilk kez sokaklara indik. Devletin yapamadığunı biz yaptık, şimdi buradayız. Lokomotifsizin dediniz ama lokomotifi raydan çıkardınız bizi raya sokun, bu 1.dalgamız, 2.dalgaya müsaade etmeyin" denildi.

Eyleme Kıbrıs Türk Otelciler Birliği de destek veriyor.

Eylemde, "Hükümet uyuma, turizme sahip çık " sloganları yükseliyor...

Eylemde turizim sektörü yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda yabancı çalışan olduğu da dikkat çekti.

Fotoğraflar: Fehime Alasya