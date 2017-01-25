KITMOK Enduro yarışları…

Ali Yüksek (Jawa Ali)

Uzun süreden beri merakla beklenen ve arazide dayanıklılık anlamına gelen Enduro yarışları nihayet başladı... Kısa adı KITMOK olan, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumunun 15 Ocak 2017 Pazar günü Taşkent ve Güngör köyleri arasında kalan arazide düzenlediği motokros yarışları oldukça ilgi gördü.

Çok sayıda kros motosiklet ile atv’nin katıldığı yarış, daha önce hiç çalışılmamış bir parkurda, dayanıklılık, yön bulma ve zamanlama üzerine organize edilmiş olması bakımından oldukça heyecanlıydı... Bu tür sportif çalışmaların gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracağı gibi son zamanlarda meydana gelen beklenmedik kazaların da önlenmesine yardımcı olacağına inanıyoruz...

Herhangi bir aksiliğin yaşanmadığı yarışlar, MX1-A, MX1-B, MX-2, ATV-1-450cc, ATV-2-451-800ccA, ATV-2-451-800ccB, ATV-3-1000cc, ATV Yıldızlar kategorilerinde gerçekleşti.

KITMOK ENDURO YARIŞLARI 1. AYAK DERECELERİ

MX1-A

1)Yücel Topçu, 2)Yunus Özyay, 3)Kerim Beşok

Mx1-B

1)Orhan Soga, 2)Ali Savaşan, 3)Dogay Erland

Mx2

1)Birkan Karaderi, 2)Derviş Borucu, 3)Murat Erbaşaran

ATV-1-450

1)Buğra Tabak, 2)Hasan Reyhan, 3)Cenk Toksoy

ATV-2-451-800-A

1)İlhan Bozanıl, 2)Ali Aktuna

ATV-2-451-800-B

1)Aral Aziz, 2)Song Sıng

ATV-3-1000cc

1)Bugur Kambilili, 2)Ahmet Esendağlı

ATV Yıldızlar

Caner Müjde

CADDE DEĞİL, PİSTLER

“Motosiklet sporunu cadde ve sokaklardan alıp pistlere ve parkurlara taşıyacağız” sloganını kendisine misyon edinmiş KITMOK’a bu özverili çalışmalarından dolayı başarılar dileriz…

Farklı gezi ve etkinliklerde buluşmak dileğiyle,

Kaskınız takılı, farınız ve yolunuz hep açık olsun…