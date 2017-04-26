KITMOK Drag Yarışı

Ali Yüksek (Jawa Ali)

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu KITMOK’un, Kaan Motors sponsorluğunda ve Güven Sigorta’nın katkılarıyla, 16 Nisan 2017 Pazar günü Mevlevi köyü yakınlarında düzenlediği Drag yarışı sorunsuz tamamlandı...

Birçok sporcunun katılımı ile gerçekleşen yarış oldukça heyecanlı geçti... Çok sayıda Extrem motorspor meraklısı seyircinin bakışları altında gün boyu devam eden yarışlar akşam üstü dereceye girenlere kupalarının verilmesiyle son buldu.

Bir ambulansın da hazır bulunduğu ve güzel bir havada gerçekleşen yarışta, sporcular arasındaki centilmenlik gözlerden kaçmadı..

Başta, KITMOK’un özverili ekibi ile Kaan Motors’u ve Güven Sigorta’yı, emek ve katkılarından dolayı kutlarız... Ayrıca yarışa katılan tüm sporcuları tebrik eder, bu ve bundan sonraki yarışlar için başarılar dileriz.

Farklı gezi ve etkinliklerde buluşmak dileğiyle, kaskınız takılı, farınız ve yolunuz hep açık olsun…

2017 Drag Şampiyonası birinci ayak sonuçları:



Supermoto Kategorisi:

1. Mehmet Silahşör

2. Ali Moda

3. Mehmet Tan

600cc Kategorisi:

1. Lavinia Lazar

2. Berat Halilsoy

3. Sertu Topal

1000cc Standart Kategorisi:

1. Hasan Solakay

2. Mehmet Tortuk

3. Ahmet Bağrıaçık

1000cc Modifiye 1 Kategorisi:

1. Hasan Solakay

2. Hasan Çelebi

3. Ahmet Bağrıaçık