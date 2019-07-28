Meltem SONAY- Anna MİSİAOULİ

İki dilli bir yayınevi olarak Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin birbirlerini daha iyi okumalarına, yeniden yakınlaşmalarına ve barış çabalarına katkı yapmak amacıyla kurulan Baranga, Türkçe eserleri Yunanca’ya, Yunanca eserleri Türkçe’ye kazandırmayı, yeni eserleri ise iki dilde yayınlayarak ve ortak bir yayın kültürü oluşturmayı hedefliyor.

‘Kitapla Barış’ sloganıyla hareket eden Baranga yayın evi kurucuları Abdullah Korkmazhan ve Maria Siakalli, YENİDÜZEN ve HARAVGİ’ye konuştu, yayın evinin kuruluşunu, hedeflerini anlattı…

Eşitsizlikçi-sömürüye dayalı tahakkümcü sistemlere, resmi tarih ve resmi eğitime, milliyetçi, ırkçı, cinsiyetçi ve şovenist yaklaşımlara karşı, eşitlikçi, özgürlükçü, adil, barışçıl ve eleştirel bir yayın çizgisi izleyen Baranga, ‘ortak çatımız’ Kıbrıs’ta, kitaplarla ‘ortak çatı’ sağlama çabasında…

Baranga’nın yaratıcıları, Yunanca olarak yayınlanan “Türkiye Solunun Kıbrıs Çıkmazı” isimli kitabın yazarı, siyaset ve barış mücadelesinin aktif isimlerinden Abdullah Korkmazhan ile Türkolog, çevirmen, Kıbrıs Yazarlar Birliği Genel Sekteri, şair Maria Siakalli, ‘birbirimizi okuyabilmenin önemini’ vurguluyor.

YENİDÜZEN- HARAVGİ: Sizleri tanıyabilir miyiz? Nasıl bir araya geldiniz ve yayınevi fikri nasıl doğdu?

Maria Siakalli: İsmim Maria Siakalli… Türkoloji okudum, Kıbrıs Üniversitesi’nde… İstanbul’da Kültürel İncelemeler Programı’nda master yaptım, Bilgi Üniversitesi’nde… Ondan sonra Kıbrıs’a döndüm. Şu an doktora yapıyorum, yine Türkoloji Bölümü’nde. Aynı zamanda İngiliz Okulu’nda öğretim görevlisiyim ve çevirmenim… Ve tabi ki barış aktivistiyim…



İsmim Maria Siakalli… Türkoloji okudum, Kıbrıs Üniversitesi’nde… İstanbul’da Kültürel İncelemeler Programı’nda master yaptım, Bilgi Üniversitesi’nde… Ondan sonra Kıbrıs’a döndüm. Şu an doktora yapıyorum, yine Türkoloji Bölümü’nde. Aynı zamanda İngiliz Okulu’nda öğretim görevlisiyim ve çevirmenim… Ve tabi ki barış aktivistiyim… Abdullah Korkmazhan: Türkiye- Orta Doğu çalışmaları ana bilim dalında doktora yaptım Kıbrıs Üniversitesi’nde… Bunun yanı sıra akademisyenim. Kitap, araştırma çalışmaları yapıyorum. Siyasi mücadele, barış mücadelesi içerisinde de aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyorum.

Yayınevi yeni bir mecra bizim için Maria ile… Biraz da pratiğe dökme anlamında güzel oldu. İşbirliğinden, ortak mücadeleden bahsederiz, ortak üretimden… Baranga herhalde güzel bir örnek oluşturuyor bunun için diye düşünüyorum.

Maria ile yaklaşık iki yıl önce tanıştık, benim kitabımın Yunanca’ya çevirisini yaptı. Aynı zamanda Maria’nın doktora çalışması için birçok kaynak bulduk ve aslında bunların Kıbrıs Rum Toplumu’na da ulaştırılması gerektiğini düşündük. Kıbrıs Rum tarafında bulduğumuz kaynakların Yunanca’dan Türkçe’ye çevrilerek karşı topluma da bu kaynakların ulaştırılması gerektiğini, bu anlamda ciddi eksiklikler olduğunu tartışırken, öyle bir yayın evimiz olsa da bunlar çevirip bassak dedik… Fikir oradan çıktı. Ondan sonra kuruluş hazırlıklarına başladık. 2018 Aralık’ta kurduk.

Baranga iki dilli bir yayın evi… Hedefi Kıbrıs Tür tarafında yazılmış eserleri, Türkiye’de Türçe yazılmış bazı eserleri Yunanca’ya çevirip Kıbrıslı Rum okuyucunun bilgisine sunmak, aynı şekilde Kıbrıs Rum tarafında yazılmış eserleri, siyasi olabilir, edebiyat olabilir, şiir olabilir, çevirip, Türkçe baskısını yapıp, Kıbrıslı Türk okuyucuya sunmak.

Esas hedef toplumların birbirini daha iyi okumasına kattı sunmak çünkü ciddi anlamda bu konuda bir boşluk var. Örneğin Kıbrıs’ın güneyinde önemli bir kitap yayınlanır ve bu bazen, kişinin veya bir kurumun girişimi olmasa Kıbrıslı Türk okuyucunun bilgisine gelmez veyahut çok sonradan gelir.

Bizim buradaki hedefimiz bir kitabı hem Türkçe, hem de Yunanca, iki dilde yayınlamak.



Türkiye- Orta Doğu çalışmaları ana bilim dalında doktora yaptım Kıbrıs Üniversitesi’nde… Bunun yanı sıra akademisyenim. Kitap, araştırma çalışmaları yapıyorum. Siyasi mücadele, barış mücadelesi içerisinde de aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyorum. Yayınevi yeni bir mecra bizim için Maria ile… Biraz da pratiğe dökme anlamında güzel oldu. İşbirliğinden, ortak mücadeleden bahsederiz, ortak üretimden… Baranga herhalde güzel bir örnek oluşturuyor bunun için diye düşünüyorum. Maria ile yaklaşık iki yıl önce tanıştık, benim kitabımın Yunanca’ya çevirisini yaptı. Aynı zamanda Maria’nın doktora çalışması için birçok kaynak bulduk ve aslında bunların Kıbrıs Rum Toplumu’na da ulaştırılması gerektiğini düşündük. Kıbrıs Rum tarafında bulduğumuz kaynakların Yunanca’dan Türkçe’ye çevrilerek karşı topluma da bu kaynakların ulaştırılması gerektiğini, bu anlamda ciddi eksiklikler olduğunu tartışırken, öyle bir yayın evimiz olsa da bunlar çevirip bassak dedik… Fikir oradan çıktı. Ondan sonra kuruluş hazırlıklarına başladık. 2018 Aralık’ta kurduk. Baranga iki dilli bir yayın evi… Hedefi Kıbrıs Tür tarafında yazılmış eserleri, Türkiye’de Türçe yazılmış bazı eserleri Yunanca’ya çevirip Kıbrıslı Rum okuyucunun bilgisine sunmak, aynı şekilde Kıbrıs Rum tarafında yazılmış eserleri, siyasi olabilir, edebiyat olabilir, şiir olabilir, çevirip, Türkçe baskısını yapıp, Kıbrıslı Türk okuyucuya sunmak. Esas hedef toplumların birbirini daha iyi okumasına kattı sunmak çünkü ciddi anlamda bu konuda bir boşluk var. Örneğin Kıbrıs’ın güneyinde önemli bir kitap yayınlanır ve bu bazen, kişinin veya bir kurumun girişimi olmasa Kıbrıslı Türk okuyucunun bilgisine gelmez veyahut çok sonradan gelir. Bizim buradaki hedefimiz bir kitabı hem Türkçe, hem de Yunanca, iki dilde yayınlamak. YENİDÜZEN- HARAVGİ: Yayın evinin ismi neden Baranga? Bu isme nasıl karar verdiniz?

Abdullah Korkmazhan: İki dilli, iki toplumlu bir yayın evi kuralım derken, isminin de iki topluma da hitap eden bir isim olması gerektiğini düşündük ve araştırdık.

Ortak kelimeler nelerdir her iki tarafta, değerlendirdik… Birçok kelime vardı. Baranga, ‘çatı’ demek. Ve biz Kıbrıs’ı ortak çatımız olarak düşledik, logomuz da çatı şeklinde bir kitap… İki toplumda da telaffuzu, yazılışı hemen hemen aynı olan bir kelime, ortak bir kelimemiz. Kıbrıs lehçesi…



İki dilli, iki toplumlu bir yayın evi kuralım derken, isminin de iki topluma da hitap eden bir isim olması gerektiğini düşündük ve araştırdık. Ortak kelimeler nelerdir her iki tarafta, değerlendirdik… Birçok kelime vardı. Baranga, ‘çatı’ demek. Ve biz Kıbrıs’ı ortak çatımız olarak düşledik, logomuz da çatı şeklinde bir kitap… İki toplumda da telaffuzu, yazılışı hemen hemen aynı olan bir kelime, ortak bir kelimemiz. Kıbrıs lehçesi… Maria Siakalli: Herkesi kapsayabilir… Herkesin çatısının altına girebileceği bir şey olsun istedik.



Herkesi kapsayabilir… Herkesin çatısının altına girebileceği bir şey olsun istedik. YENİDÜZEN- HARAVGİ: Baranga bugüne kadar kaç kitap çevrilip yayınlandı?

Abdullah Korkmazhan: Maria Siakalli ve Tamer Öncül’ün hazırladığı "Kuşaktan Kuşağa Kıbrıs Şiiri" var, üç dilli yayınlandı. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum şairlerin şiirlerini kuşaktan kuşağa derleyip bastık. Bir de Ahmet An’ın TMT’nin Kurbanları kitabı var…

Halil Karapaşaoğulları’nın kitabı çıkacak iki dilli… Hüseyin Bahça’nın kitabı var üzerinde çalıştığımız. Grigoris İonnidis’in Denktaş isimli kitabını da, Yunanca’dan Türkçe’ye çeviriyoruz.



Maria Siakalli ve Tamer Öncül’ün hazırladığı "Kuşaktan Kuşağa Kıbrıs Şiiri" var, üç dilli yayınlandı. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum şairlerin şiirlerini kuşaktan kuşağa derleyip bastık. Bir de Ahmet An’ın TMT’nin Kurbanları kitabı var… Halil Karapaşaoğulları’nın kitabı çıkacak iki dilli… Hüseyin Bahça’nın kitabı var üzerinde çalıştığımız. Grigoris İonnidis’in Denktaş isimli kitabını da, Yunanca’dan Türkçe’ye çeviriyoruz. Maria Siakalli: Bir de Kemal Behçet var… Safir… Daha çok gençlere yönelik bir kitap… Hedefimiz her alanda kitaplar olması. Hem edebiyat olsun, tarih olsun, siyaset olsun…



Bir de Kemal Behçet var… Safir… Daha çok gençlere yönelik bir kitap… Hedefimiz her alanda kitaplar olması. Hem edebiyat olsun, tarih olsun, siyaset olsun… YENİDÜZEN- HARAVGİ: Baranga’nın yayın çizgisi nedir?

Abdullah Korkmazhan: Barışa hizmet eden yayınlar olması lazım. Milliyetçilik ve şovenizmle aramızda mesafemiz var… Ve eleştirel bir yaklaşımımız var. Edebiyat olsun, tarih olsun, şiir olsun, eleştirel bir çizgisi olması lazım

Barışa, iki toplumun yakınlaşmasına hizmet eden çalışmalar olması gerekiyor. Bizim çalıştığımız çerçeve bu… Her kitabı çevirip basmıyoruz.

Maria SİAKALLİ : “Ben, hem Kıbrıslı Türk, hem de Kıbrıslı Rum yazarların eserlerini okuyabiliyorum, bu çok da güzel bir şey ama fark ediyorum ki bu birçok insan için ‘olağanüstü’ bir şey… Bunun daha doğal ve normal bir şey olmasını istiyorum, bu yüzden kitapları çevirmek istiyorum. Olağanüstü, istisna bir şey olmasın, herkes okuyabilsin…”

Maria Siakalli: Bir de tabi ki yazarın da görüşlerine önem veriyoruz… Gençlere de önem veriyoruz. Ben özellikle genç bir şair olarak, özellikle Kıbrıs’taki genç yazarların çok fırsatı olmuyor, çok destek verilmiyor. Adanın iki tarafında da, özellikle de güneyde aslında…

Ben özellikle gençlere destek, fırsat vermek istiyorum.



Bir de tabi ki yazarın da görüşlerine önem veriyoruz… Gençlere de önem veriyoruz. Ben özellikle genç bir şair olarak, özellikle Kıbrıs’taki genç yazarların çok fırsatı olmuyor, çok destek verilmiyor. Adanın iki tarafında da, özellikle de güneyde aslında… Ben özellikle gençlere destek, fırsat vermek istiyorum. Abdullah Korkmazhan: Biraz alışılmışın dışındadır bizim anlayışımız… Yayın evi kurduk, büyük paralar kazanalım derdinde değiliz. Bir yazarın, bir şairin yerine kendinizi koyduğunuzda, en büyük endişesi, ‘acaba beğenilecek miyim’dir, ‘Benim kitabı mı basarlar mı’dır… Özellikle genç yazarlar için adanın iki tarafında da bu ciddi sorundur.

Biz gerçekten esas hakemin okuyucu olduğunu düşünüyoruz… Biz çalışmayı yargılayacak olan okuyucudur. Dolayısıyla olabildiğince bir çalışma yapıp bunu yayınlamak isteyen ama çeşitli sebeplerden yayınlayamayan arkadaşlara da, gençlere de yardımcı oluyoruz. Bunun örnekleri var…

Hem çalışmaları hem Türkçe, hem Yunanca yayınlansın, tüm Kıbrıs’a ulaşsın… Biz yurt olarak tüm Kıbrıs’ı kabul ettiğimiz için, ana dilimiz yayın evi olarak hem Türkçe, hem de Yunanca… Dolayısıyla bu çerçevede bir yaklaşımımız var.



Biraz alışılmışın dışındadır bizim anlayışımız… Yayın evi kurduk, büyük paralar kazanalım derdinde değiliz. Bir yazarın, bir şairin yerine kendinizi koyduğunuzda, en büyük endişesi, ‘acaba beğenilecek miyim’dir, ‘Benim kitabı mı basarlar mı’dır… Özellikle genç yazarlar için adanın iki tarafında da bu ciddi sorundur. Biz gerçekten esas hakemin okuyucu olduğunu düşünüyoruz… Biz çalışmayı yargılayacak olan okuyucudur. Dolayısıyla olabildiğince bir çalışma yapıp bunu yayınlamak isteyen ama çeşitli sebeplerden yayınlayamayan arkadaşlara da, gençlere de yardımcı oluyoruz. Bunun örnekleri var… Hem çalışmaları hem Türkçe, hem Yunanca yayınlansın, tüm Kıbrıs’a ulaşsın… Biz yurt olarak tüm Kıbrıs’ı kabul ettiğimiz için, ana dilimiz yayın evi olarak hem Türkçe, hem de Yunanca… Dolayısıyla bu çerçevede bir yaklaşımımız var. Maria Siakalli: Bir de ben, hem Türkçe’de, hem de Yunanca’da birçok kitap okuyabildiğim için, hem Kıbrıslı Türk, hem de Kıbrıslı Rum yazarların eserlerini okuyabiliyorum, bu çok da güzel bir şey ama fark ediyorum ki bu birçok insan için ‘olağanüstü’ bir şey…

Ve ben bunun daha doğal ve normal bir şey olmasını istiyorum bu yüzden özellikle bu kitapları çevirmek istiyorum. Olağanüstü, istisna bir şey olmasın, herkes okuyabilsin…

Abdullah KORKMAZHAN: “İki toplumun birbirini okuması hem çözüm çabalarına hem de geleceğe dair, Federal Kıbrıs düşümüze çok ciddi katkıları olacaktır... Ortak bir kitap, okur, yayın kültürüne de katkı sunmayı hedefliyoruz kendi çapımızda…”