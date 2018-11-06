Kitap sevgisinin önemi vurgulandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Bozcan “Dünya Çocuk Kitapları Haftası”nın önemine değinerek, bu haftanın genel amacının çocuklara kitap okuma sevgisini ve farkındalığını kazandırmak olduğunu kaydetti.

Günümüzde çocuğa yönelik yayınlar; başta çocuk edebiyatı ürünleri olmak üzere çocuk dergileri, televizyon yayınları ve internetteki çocuk sayfaları ile bilgisayar oyunları şeklinde yer aldığını aktaran Elif Bozcan, çocuk yayınlarında içerik, biçim, dil ve anlatım bakımdan belirli ilke ve kuralların bulunması gerektiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Bozcan, bu konuda başta kitapevlerine sorumluluk düştüğünü dile getirerek, “Veliler ve öğretmenler de bu konuda duyarlı olmalı, çocuk kitaplarının seçiminde çocuk gelişimi özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Bozcan, ailelerin çocukları kitapla buluşturacak yollar bulması gerektiğini hatırlatarak, “Çevredeki kütüphaneler gezilebilir, kitap kafeler keşfedilebilir, çocukla birlikte kitapçılara gidilerek çocuğun yaşına uygun kitaplar seçilebilir, evde kitap okuma köşeleri veya kitaplıklar yaratılabilir” şeklinde konuştu. Evde kitap okuma zamanları belirlenebileceğini de ifade eden Bozcan, kitabın çocuklar için en iyi “hediye” olduğunu da kaydetti.

Kitap okumayı seven insanların, doğaya ve insana karşı yaklaşımlarının da daha olumlu olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Elif Bozcan, gelecek nesillerin doğru kaynaklardan eğitilmeleri için kitaplarla buluşmaları gerektiğini sözlerine ekledi.