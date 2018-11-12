Kitap Fuarı'na Kıbrıslı yazarlar damgası

Okurları yüzlerce yazarla, yayıneviyle ve çeşitli etkinliklerle buluşturacak 37. İstanbul Kitap Fuarı başladı.

Fuarda, Türkiye Yazarlar Sendikası ile Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen “Çeviri Yoluyla Komşuyu Tanımak” başlıklı panel de Büyükada Salonu’nda yapıldı.

Maria Sakalli, Börte Sagaster, C. Hakkı Zariç, Neşe Yaşın, Tamer Öncül, Emel Kaya, Ümit İnatçı, Jenan Selçuk, Tuğçe Tekhanlı’nın konuşmacı oldukları panel ilgiyle izlendi.

Ayırca, farın Kıbrıs standında da şair ve yazarlar kitaplarını imzaladı, Kültür Dairesi tarafından oluşturulan standı, Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğluları da ziyaret etti.