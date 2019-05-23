Kitabevlerinden ortak tepki

Dört kitabevinin yaptığı açıklamanın tam metni aşağıdaki gibidir:

“Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet yürüten kitabevi ve yayıncılar olarak her gün yüzleştiğimiz zorluklara rağmen üretmeye ve insanımızı kitap ile buluşturmaya çalışmaktayız. Türkiye’den kitap getirtme ve burada yayınlamadaki zorluklardan biri olan kitaba uygulanan KDV’nin kaldırılması konusunda 22 Ocak tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptık. Ardından ilgililere de talebimizi ilettik. Maalesef bugüne kadar konu ile ilgili tarafımıza herhangi bir dönüş olmamıştır. Şimdi ise Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenecek “Hala Sultan Kitap Günleri” adlı etkinliği şaşkınlıkla öğrenmiş durumdayız.

Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet yürüten kitabevleri olarak ithalat yapabilmek için her yıl Ticaret Odasına para ödeyip ithalatçı belgesi almaktayız.Kitaplarımızın adaya girişinde, hem kitapların hem de taşımacılığın KDV’sini peşin ödüyoruz.

Ayrıca kusurlu veya satılmayan kitapların iade edilmesi aynı taşımacılık ücretinin yeniden ödenmesi anlamına geleceğinden getirdiğimiz her kitabı peşin almaktayız. Buna rağmen okuyucumuzun uygun fiyatlara kitap okuyabilmesi için ek bir ücret talep etmeden kitaplarımızı Türkiye satış fiyatları ile satmaya çalışmaktayız.Tüm bu koşulların birleşimi Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet yürüten bir kitabevinin, Türkiye’deki meslektaşlarına göre çok daha düşük kar marjları ile yaşamaya çalışması anlamına gelmektedir.

Duyurulmuş olan Hala Sultan Kitap Günlerinde Kıbrıs’ın kuzeyinden davetli herhangi bir yayıncı ve kitapçı olmaması, daha da ötesi kitapçılığı ve yayıncılığı ayakta tutmaya çalışan bizlerin bilgisi dahi olmaksızın Türkiye’den yayınevleri ve dağıtımcılarla temasa geçilerek yapılıyor oluşu şaşkınlığımızın kaynağıdır.

Yetkililere ve organizatörlere şu soruları yöneltmeyi kendimize görev biliriz:

1) Etkinliğe tamamı Türkiye’den katılacak yayınevleri ve dağıtımcılara Kıbrıs’a getirecekleri kitaplar içinbizlere uygulanan ithalatçı izni zorunuluğu ve KDV uygulaması uygulanacak mı?

2) Kitapların ülkemize girişlerinde bizlerin ödemesi gereken taşımacılık ücretleri etkinlik için Kıbrıs’a gelecek yayınevleri ve dağıtımcılar tarafından ödenecek mi?

3) Etkinlik sonunda satılamamış olan kitaplar ne olacak? Bizlerin yüzleştiği tekrar taşıma maliyeti ödeyerek geri gönderme durumunda kalacaklar mı?

4) Eğer bahsi geçen harcamalar devlet veya halkın kaynakları ile faaliyet yürüten Vakıflar tarafından karşılanacaksa, bu durum Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet yürüten kitabevleri ve yayıncılar ile haksız rekabet ortamı yaratmıyor mu?

5) Etkinlikte vergi dairemizde kaydı dahi olmayan yayıncıların ve dağıtımcıların satış yapacak olması, satışın vergisinin kaybı ile kamuyu zarara uğratmak anlamına gelmez mi?

6) Vakıflar İdaresinin ve yönetimin önceliğinin buradaki kitabevleri ve yayıncıların faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve böylece edebiyatımızın, tarih bilincimizin, kültürümüzün ve ada yarımızda üretimin geliştirilmesi olması gerekmez mi?”