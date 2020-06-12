Kitabevi tam 83 yaşında…

DİLA ŞİMŞEK

Akile Rüstem, Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olsa da, mesleğini hiç yapmamış. 1996’dan beri, eşinin babasına ait olan Rüstem Kitabevi’nde çalıştığını söyleyen Rüstem, “Birlikte başladık, yayımcılık yaptık, bazı markaların acentesi olduk. Sonrasında ise genişleyen ailemize katkısı olması ve binamızı daha kullanışlı hale getirebilmek için yeniden yapılandırarak, kitapla kahveyi buluşturduk, üst katı da restorana çevirdik” diye anlatıyor.

Rüstem Kitabevi’nin 1937’den beri yaşadığını belirten Rüstem, kahve ve restoran sonrası binada sanat galerisi de açtıklarını söylüyor.

“Çok emek verdik, çok yatırım yaptık”

Kitabevinin, adanın en eski kitabevlerinden biri olduğunu ifade eden Akile Rüstem, “Çok krizler geçirdik, ama kitabevini çok seviyorum ve ne iş yaparsanız yapın severek yapmak gerekiyor. Şimdi kitabevimizde 4 farklı çalışmamız var. Eşimin babasından devraldığımız bu kitabevi, hem bizim, hem de bizleri sevenlerin evi gibi…” diyor.

Kıbrıs’la ilgili ilk renkli kitabın kendi yayımları olduğunu ifade eden Rüstem, Kıbrıs üzerine çok yayım yaptıklarını, özellikle İngilizce yayımlarda çok başarılı olduklarını dile getirdi.

Kıbrıs haritasını yapboz haline getirip hem çocuklar hem de yetişkinlere sunduklarını ekledi.

Tüm kitapların 1937’den beri biriktiğini ve orijinal olduğunu söyleyen Rüstem, binlerce kitap olduğunu belirtiyor. Rüstem, “Yayımında emeğim geçen tüm kitaplar benim için çok özel, içlerinden en sevdiğimi seçmek çok zor… Hepsini çok severek yaptım” şeklinde konuşuyor.

İnsanların artık Kıbrıs’a daha çok sahip çıktığını gözlemlediğini dile getiren Rüstem, Surlariçi’nde dükkanların açılmasına öncülük ettiklerini vurguluyor. “Burayı tadilata aldığımızda çarşıda