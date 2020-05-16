Kısmi sokağa çıkma yasağı yarın itibariyle kalkıyor

Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla uygulamaya konan gece sokağa çıkma yasağı bu akşamdan itibaren 22.00’den 05.59’a kadar olacak. Pazarları geçerli olan kısmi sokağa çıkma yasağı ise yarından itibaren kalkıyor.

Bakanlar Kurulu’nun hazırladığı Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi’ne göre, gece sokağa çıkma yasağı bugünden 20 Mayıs sabahına kadar gece 22.00- sabah 05.59 saatleri arasında uygulanacak.

Gece sokağa çıkma 20 Mayıs’tan itibaren 1 Haziran sabahına kadar ise gece 00.00-sabah 05.59 saatleri arasında yasak olacak.

Pazar günleri sabah saat 06.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında uygulanmakta olan kısmi sokağa çıkma yasağı ise yarından itibaren yürürlükten kalkıyor.

Gündüz veya gece sokağa çıkmak durumunda olan kişiler, sokağa çıkarken ve sokakta oldukları sürece maske takmakla yükümlüdür.

Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi'ne uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.