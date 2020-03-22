Sokağa çıkma yasağı geliyor... Bu gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. Yasakla birlikte market, eczane, benzinci, hastane, banka gibi elzem hizmetler devam edecek.

Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın açıklaması şöyle:

"Bu akşam gece yarıısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı yürülüğe girecek AMA bu yasak devam ederken markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gitmeye devam edebileceğiz. Bu çerçevede bazı özel ve kamu kurumları bugüne kadar aldığımız tedbirlerde olduğu gibi, çalışmalarına devam edebilecek. Misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak, polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek."