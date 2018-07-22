Kısmet Avrupa Şampiyonası’na

Ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu, Bulgaristan’da düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı adına yarıştı. Bulgaristan’ın Stara Zagora şehrinde yapılan şampiyona iki gün sürdü. Hekimoğlu organizasyonda 200 metre branşında yarıştı ancak ilk üç içerisine giremeyerek bu organizasyondan madalya çıkaramadı.

Serisinde birinci oldu ama finalde istediğini alamadı

Bulgaristan’ın Stara Zagora şehrinde yer alan şampiyonada dün ilk olarak 200 metre branşının yarı final mücadelesi koşuldu. Üçüncü seride koşan Yiğitcan beşinci kulvarda yer aldığı serisini birinci olarak tamamladı. Yiğitcan yarı finalde 21.52’lik derece ile finale kalma başarısı gösterdi. Final yarışında ise Yiğitcan istediği sonucu elde edemedi. Finalde 21.38 koşan elit atlet, yarışı 7’nci bitirdi.

FİNALDE YARIŞTI… Bulgaristan’ın Stara Zagora şehrinde yer alan Balkan Atletizm Şampiyonası’nda 200 metre branşında yarışan Yiğitcan Hekimoğlu, serisini birinci olarak tamamladı ama final yarışını 7’nci bitirdi. Önümüzdeki ay Berlin’de yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak olan elit atlet, hazırlıklarını bu önemli organizasyon için sürdürecek

Avrupa Şampiyonası hazırlıkları

Bu akşam adaya dönecek olan Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş, hazırlıklarını Avrupa Şampiyonası’na yönelik sürdürecek. Daha önce elde ettiği derecelerle Avrupa barajını geçen ve Berlin’de 7-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak olan Yiğitcan orada 4x100 metre takımı ile yarışacak. 100 metre branşında Avrupa barajını geçen Yiğitcan’ın bu branşta yarışıp yarışmayacağı Türkiye Atletizm Federasyonu’nca yapılacak değerlendirme sonrası kesinlik kazanacak.