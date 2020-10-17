"Kışkırtıcı eylem ve provokasyonlardan uzak durulmalı"

Cumhurbaşkanı Akıncı, aşırı sağcı ve neonazi gruplarının Derinya'da yaptıkları eylemi protesto ederek, bu tür eylemlerin Kıbrıs’ta barışa ve huzura katkısı olmadığı gibi gerginlik yaratma riski taşıdığı izah edildi, provokasyonlardan kaçınılması gerektiği belirtildi.

Akıncı açıklamasında, "Bu tür provokasyonlar karşısında bütün kesimlerin soğukkanlılığını koruyarak kışkırtmaların amacına ulaşmasına engel olması büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Fanatik Rum grupları tarafından bu akşam Derinya’da yapılması planlanan eyleme ilişkin, Cumhurbaşkanlığının BM ve Rum Yönetimi nezdinde girişimleri devam ediyor. Hem BM hem de Kıbrıs Rum Yönetimine, bu tür eylemlerin Kıbrıs’ta barışa ve huzura katkısı olmadığı gibi gerginlik yaratma riski taşıdığı izah edildi, provokasyonlardan kaçınılması gerektiği belirtildi.

Derinya bölgesinde bugün fanatik gruplarca yapılacağı anlaşılan eylemin ara bölgeye taşmaması ve sınırlarımızın ihlal edilmemesi için BM ve Rum tarafının gerekli tedbirlerini ciddiyetle almasını bekliyoruz.

İki toplum arasında gerginliğe yol açacak her türlü kışkırtıcı eylemden uzak durulması ve bu tür hareketlenmeler karşısında tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bu tür provokasyonlar karşısında bütün kesimlerin soğukkanlılığını koruyarak kışkırtmaların amacına ulaşmasına engel olması büyük önem taşımaktadır."