'KISKANDI, DÖVDÜ'

Ayşe GÜLER

Gözlerinin altındaki morluk, yüzündeki dikiş izleri ŞİDDETİN RESMİ… Yaşadığı korku halen gözlerinde… Ülkenin kanayan yarası, kadına karşı şiddetin son örneğiydi 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Selçuk…

Önlem alınamayan, durdurulamayan, kimi zaman da CİNAYETE varan şiddetin son örneği…

23 Nisan’da sabahın ilk ışıklarında Boğaz yolunda Girne’deki evine gitmek üzereyken araçlarının önü kesilerek, 2 erkeğin gözü önünde ciddi şekilde darp edildi…

Önlemeye çalışılsa da kimse, Buse’yi darp edilmekten kurtaramadı…

Kanlar içinde kendisini darp ettiğini söylediği, arkadaşı olan E.K isimli şahıs tarafından hastane yakınlarında bir sokakta tek başına bırakıldı… E.K, önce darp etmiş, sonrasında korktuğu için bu yola başvurmuş, kaçmıştı…

Gözleri dolu dolu, boğazı düğümlene düğümlene anlattı Buse o geceyi… Yaşadıklarının izi hale bedeninde, kalbindeki yara ise uzun süre silinmeyecek gibi…

Polise giderek, şikayetçi oldu, polis her yerde E.K’yi arıyor ancak halen bulunamadı.

“Olay sonrasında beni aradı, defalarca mesaj attı” diyor Buse… En önemlisi ise yakalanmadığı için halen korkuyor.

“Şu an kendisi Kıbrıs’ta ama nerede olduğunu bilmiyorum. O benim sadece arkadaşımdı. Dışarıda gördüğümde bana saldırmasından korkuyorum” şeklinde konuşuyor.

TRAVMAYI ATLATMAYA ÇALIŞIYOR… Şu anda evinde yaşadığı travmayı atlatmaya ve toparlanmaya çalışan Buse, YENİDÜZEN’e konuştu… “Şu an kendisi Kıbrıs’ta ama nerede olduğunu bilmiyorum. O benim sadece arkadaşımdı. Dışarıda gördüğümde bana saldırmasından korkuyorum” dedi.



Son günlerde toplumda infiale neden olan, korkutucu boyuta ulaşan kadına yönelik şiddet ile ilgili de şu mesajı veriyor Buse, “Kadınlar susuyor. Sonuçta 18 yaşını geçmiş insanlarız ve kendimizi ifade edebilmeliyiz. Herkes ya ailesinden korktuğu için ya da darp edenin kendilerine bir şey yapacağı endişesiyle susuyor. Bazıları ise tehdit ediliyor. Kadınlar korkup susmamalı, her ne olursa olsun, haklarını savunmalıdır…”

Şu anda evinde yaşadığı travmayı atlatmaya ve toparlanmaya çalışan Buse, YENİDÜZEN’e konuştu…



İşte Buse’nin ağzından yaşadıkları…

ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ…“23 Nisan’da arkadaşımın evinde otururken stresli olduğu, konuşmak istediği gerekçesiyle E.K isimli şahıs beni evin önüne çağırdı. İndim, iyi olduğunu gördüm, sinirlendim. Araçta 2 kişi daha vardı. Biriyle aynı okuldaydık. Beni eve bırakmasını istedim. Bu sırada beni arkadaşından kıskandığı gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmalar sonucunda E.K’nin arkadaşı, beni eve bırakmak istedi. Boğaz yakınlarına geldiğimizde E.K aracımızın önünü kesti”

“Boğaz yolunda önümüzü kestiler, durdurdular”

“Olay 23 Nisan günü sabaha karşı yaşandı… O gece arkadaşım evinde oturuyordum. E.K isimli şahıs bana arkadaşımın evin önüne geldiğini, stresli olduğunu bu nedenle görüşmek istediğini söyledi. Ben de dışarıya çıktım. Arabaya otur konuşalım dedi. Bir şey olmadığını görünce, eve gitmek istediğimi söyledim… Kızdım yani… E.K’nin aracında 2 kişi vardı, birisi bizim okulda okuyordu. Ona beni eve bırakması için rica ettim. Arkadaşıyla konuştuğum için E.K beni ondan kıskandı, tartışmaya başladı. Tartışma nedeniyle E.K’nin arkadaşı beni eve bırakmak istemedi. Kızdığım için araçtan aşağıya indim, arkadaşının aracına bindim. E.K’nin arkadaşı beni eve bırakırken, Boğaz yolunda önümüzü kesti, durduk. Bu sırada arkadaşıyla konuşmaya başladı…”

“BENİ HASTANEYE YAKIN SOKAKTA BIRAKTI, KAÇTI”…“E.K ve arkadaşı arasındaki tartışma araç dışında devam etti. Bu sırada bana hakaret etmeye başladı. Bana hakaret edemeyeceğini söylediğimde ise koşarak araç içerisine gelerek beni ciddi şekilde darp etti. Kanlar içerisinde kaldım. Beni hastaneye götürmesini istedim, korktuğu için Girne’de hastaneye yakın bir sokakta bırakıp, kaçtı”

“Arabanın içerisine koştu, beni darp etti, saldırdı…”

“Konuşurken bana hakaret edici sözlerde bulundu. Ben de onun hiçbir şeyim olmadığını, hakaret edemeyeceğini söyledim. Bu olay üzerine koşarak arabaya geldi. Beni darp etti, saldırdı, eliyle vurmaya başladı… Arkadaşları bizi ayırdı, benim yüzümden kan geldiğini görünce, 2 arkadaşı arabaya gitti. Bu çocukla ben yalnız kaldım. Beni hastaneye götürmesini istedim, korktuğu için götürmek istemedi. Hastanenin biraz uzağında beni bıraktı. Hastaneye gittiğimde, doktorlara darp edildiğimi söyledim. Rapor tutmalarını istedim. Darp raporum poliste… Polise giderek şikayetçi de oldum. Polis bana defalarca soru sordu, çelişkim yoktu. Çünkü her şeyi çok net hatırlıyorum.”

“Eski sevgilim de beni darp etmeye çalışmıştı…”

“E.K ile aramda bir şey yoktu. Sadece arkadaştık. Belki onun bana karşı bir ilgisi vardı, bilmiyorum. Ama benim ona karşı herhangi bir duygum yok. Ona ne umut verdim, ne de kendisiyle ilişkim oldu. Polisler bana gerekenin yapılacağını, bulunacağını söylediler.

2 yıldır buradayım, başıma ilk kez böyle bir olay geldi. Daha önce de eski sevgilim bana darp girişiminde bulunmuştu. Ama büyük bir olay değildi, ondan da şikayetçi olmuştum ancak mahkemeye vermemiştim.”

“Telefonu aç, seni hayatımdan silerim’ mesajları atıyordu

“Darp olayı öncesinde bu kişinin bana karşı herhangi bir tehdidi olmamıştı. Ama sürekli arıyordu, görüşmek istiyordu. Çoğu zaman telefonlarını açmıyordum. Telefonları açmadığımda ‘telefonu aç, seni hayatımdan silerim’ mesajları atıyordu.

“Olay sonrası beni aradı, sürekli mesaj atıyor…”

“Olay sonrasında beni aradı. Zaten sürekli olay sonrasında mesaj atıyor. Polis, telefonlarına cevap vermememi söyledi. Polisler aradığında telefonlara cevap vermediği için en son benim telefonumdan onu aradık. Polis ile konuştular, teslim olmasını söylediler ama bugün oldu hale ikna olmadı, kaçıyor…”

“Bana saldırmasından korkuyorum”

“Şu an kendisi Kıbrıs’ta ama nerede olduğunu bilmiyorum. O benim sadece arkadaşımdı. Dışarıda gördüğümde bana saldırmasından korkuyorum. Yoksa başka bir şeyden korkmuyorum… Okulunu dondurduğunu bilmiyorum. Kıbrıs’ta bir takım organize işler ile uğraşıyor.”

“KADINLAR SUSMASIN”... Kadına yönelik şiddet ile ilgili de şu mesajı veriyor Buse, “Kadınlar susuyor. Sonuçta 18 yaşını geçmiş insanlarız ve kendimizi ifade edebilmeliyiz. Herkes ya ailesinden korktuğu için ya da darp edenin kendilerine bir şey yapacağı endişesiyle susuyor. Bazıları ise tehdit ediliyor. Kadınlar korkup susmamalı, her ne olursa olsun, haklarını savunmalıdır…”

“Kadınlar susuyor”

“Etrafımda böyle şeyleri çok duyuyorum. Kadınlar susuyor. Sonuçta 18 yaşını geçmiş insanlarız ve kendimizi ifade edebilmeliyiz. Herkes ya ailesinden korktuğu için ya da darp edenin kendisine bir şey yapacağı endişesiyle susuyor. Ben bunu gördüm. Bazıları tehdit ediliyor.

Hem halkın, hem de polisin duyarlı olmasını istiyorum. Kadınların asla bu durumdan korkup susmamasını istiyorum. Her ne olursa olsun, kadınlar haklarını savunmalıdır… Bunu yaptıktan sonra karşılığını bulacağına inanıyorum.”

“Okula 2 hafta gitmeyeceğim…”

“2 hafta okula gitmeyi düşünmüyorum. Hem ağrılarım var hem de psikolojik olarak buna hazır değilim… Ailemin bu durumdan haberi var. Annem şu an yanımda…”