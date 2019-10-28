Kıskançlık yüzünden tartıştığı eski eşe darp..

Lefkoşa'da meydana gelen Kadına şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.A teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cennet Koruk, olguları aktardı. Polis, 26 Ekim’de Lefkoşa’da zanlının oturma odası içinde ayrıldığı eşi D.Y ile kıskançlık yüzünden tartıştığı esnada, evden saat 23.00’e kadar gitmezse onu öldürmekle tehdit ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının daha sonra D.Y’yi tokatlayıp, saçından sürükleyerek, yumrukladığının altını çizdi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, KKTC vatandaşı olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.