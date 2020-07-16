Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’na oy birliği

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi; Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle onaylayarak Meclis Genel Kurulu’na sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre komite bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi; gündemindeki Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nı görüştü.

Komite, ilk olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüştü ve tasarıyı oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla kurulan kurul, kişisel verilerin işlenmesine yönelik kuralların uygulanmasını denetleme ve izleme esasıyla çalışıyor.

Komite daha sonra Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nı görüştü ve madde madde oylamasına devam etti.

Finans sektörünün yönetimi ve denetimi için hazırlanan tasarıyla ilgili çalışmalar bir sonraki toplantıda sürecek.

Komite toplantısına davetli olarak; Başsavcılık, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Merkez Bankası ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan yetkililer katıldı, görüşlerini ifade etti.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki toplantıya Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.