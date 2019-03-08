Kişisel ve Sosyal Yetkinliği Destekleme Projesi tanıtıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun ortak “Kişisel ve Sosyal Yetkinliği Destekleme Projesi” tanıtımı yapıldı.

Eğitim Bakanlığında gerçekleşen toplantıda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu (UMK) Başkanı Hasan Karaokçu ve Talim Terbiye Dairesi Müdürü Salih Sarpten proje hakkında basına bilgi verdi.



Burhan: “Daha güçlü toplum için önemli”

Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan, uzun zamandır üzerinde çalışılan ve bugün hayat bulan projenin, akademik gelişimi yanında sosyal becerilerini de geliştirme, paylaşımı güçlü, özgüveni yüksek, dayanışması ve duyarlılığı yüksek, bedensel bütünlüğü sağlıklı bireyler yetiştirilmesini amaçladığını ifade etti.

Burhan, eğitim sisteminde 5 yaşından 18, hatta 20’li yaşlara kadar yetiştirilen öğrencilerin toplum içerisine sadece akademik kazanımlarla karışmaması gerektiğini, yarının inşasının bugünlerden başlaması gerektiğini ifade etti.

Bunun, ileride daha güçlü bir toplum yapısının yaratılması adına önemli olduğunu vurgulayan Burhan, projeyi eğitimde yeniden dönüşümün sağlanacağı yeni bir sürecin ilk adımı olarak gördüklerini söyledi.



Karaokçu: “Komisyon çok ağır bir sorumluluk altında”

Başbakanlık UMK Başkanı Hasan Karaokçu da, komisyon olarak çok ağır bir sorumluluğun altında olduklarını, önleme programlarının bu sorumlulukta en önemli yere sahip olduğunu ifade etti.

Karaokçu, 2015 yılında bir yol haritası belirlendiğini, bu yol haritasının UMK’ye bağımlılıklarla mücadele konusunda önemli bir rol verdiğini, liselerdeki önleme çalışmalarının tamamlanmasına rağmen, ilk ve ortaokul seviyelerinde hükümet değişikliklerinden dolayı bazı çalışmaların hayata geçirilemediğini ifade etti.

Talim ve Terbiye Dairesi ile Eğitim Bakanlığı yetkililerinin duyarlılık göstererek, UMK ile birlikte yürüme iradesi ortaya koyduklarını belirten Karaokçu, kişisel becerileri geliştirme, bağımlılıklarla mücadele konularında sanatın evrensel değerlerinin de kullanılacağının altını çizdi.

Çocuk oyunları, “Maksimum Sanat-Minimum Risk” faaliyeti, arp terapi etkinlikleri, “Masal Değirmeni”, kitap okuma etkinlikleri, gezici sinema gibi uygulamaların devam edeceğini belirten Karaokçu, Eğitim Bakanlığı’na gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.



Sarpten: “Hayır diyebilme yetilerini kazanacaklar”

Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Salih Sarpten de, 21. Yüzyılın gerektirdiği beceriler ile kişisel ve sosyal yetkinlikleri destekleme üzerine bir projenin hazırlandığını kaydetti.

Projenin eğitim sistemine entegrasyonunun önümüzdeki eğitim döneminden itibaren başlayacağını belirten Sarpten, ilkokullarda sosyal yetkinlik, öğrencinin çevresindeki riskleri fark edebilme, “hayır” diyebilme yetilerini kazanması yanında ortaokullarda da rehber ve psikolojik danışman öğretmenler için “Öğretmen El Kitabı” hazırlanacağını kaydetti.

Sarpten, kişisel ve sosyal yetkinliği desteklemek adına aktivitelerinse, bu yıldan itibaren başlayacağını, ayrıca “medya çalıştayı” düzenlenerek 0-18 yaş haberlerinin medyaya nasıl yansıyacağı konusunun tartışılacağını, projenin hiçbir yaş grubunu dışarıda bırakmaksızın kişisel ve sosyal becerilerin geliştirebilmesine olanak sağlayacak bir proje olduğunu sözlerine ekledi.

“Kişisel ve Sosyal Yetkinliği Destekleme Projesi” daha sağlıklı bir toplum yapısı için çocuk, ergen ve gençlerin daha güvenli ve sağlıklı hayat sürdürmeleri için kişisel ve sosyal yetkinliklerinin desteklenmesi gereğinden hareketle, okullarda öğrenim gören tüm öğrencilerin kişisel ve sosyal yetkinlik becerilerini artırmak, fiziksel ve psikolojik olarak daha sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlamayı hedefliyor.

