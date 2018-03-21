KISA ve MHD’den ortak çağrı: “Irkçılığa hayır de. Milliyetçiliğe hayır de”

Eşitlik, Destek ve Irkçılığa Karşı Hareket (KISA) ve Mülteci Hakları Derneği (MHD) bir açıklama yayınlayarak, "adanın her iki tarafında da, aşırı sağ ve neo-nazi güçlerin yükselmesine" dair kaygılarını ifade ettiler. Açıklamada şu talepler ortaya kondu:

“Her iki örgüt de aşağıdakiler doğrultusunda çağrıda bulunur:

• Irkçılık, milliyetçilik ve onlar adına işlenen suçlarla mücadele etmek için kapsamlı bir eylem planının geliştirilmesi;

• Irkçı şiddet ve nefret suçları içeren olaylara derhal ve etkili tepki gösterilmesi ve suçlularına örnek niteliğinde olan cezalar verilmesi;

• Kökenleri veya diğer farklılıkları ne olursa olsun, göçmen ve mültecilerin entegre edilmesi için, insan hakları, ekonomik ve sosyal haklara erişimi de içeren, kapsamlı plan geliştirilmesi;

• İki liderin de Kıbrıs sorunun çözümü için müzakereleri derhal yeniden başlatması.

KISA’nın da üye olduğu, UNITED for Intercultural Action tarafından organize edilen Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası çerçevesinde, üç örgüt “Irkçılığa Hayır De – Milliyetçiliğe Hayır De – Çözüme Evet” isimli bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlik, yoldan geçenlerin ırkçılık ve milliyetçilik karşıtı sloganları tutarken fotoğraflarının çekilmesi ve Facebook’a yüklenmesini içeriyor. Etkinlik 21 Mart 2018 Çarşamba günü, Lokmacı’da, ara bölgede, 16:00 - 20:00 saatleri arasında gerçekleşecek. “