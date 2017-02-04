Gamze PİR BAYKUR

İskele’de önceki gece sabaha karşı “Noyanlar Group of Companies”e ait ofis binasına başlarında kar maskeleri ve ellerinde balyozlarla girerek ofis içerisinden çelik kasayı ve şirkete ait arabayı sirkat ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 4 zanlı dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

“Bina açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlamalarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı M.B, İ.T, H.S, R.A 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Olayda kullanılan balyoz ve levyeler aranıyor...

Meselenin tahkikat memuru Polis Çavuşu Nuri Diner, zanlıların, 2 Şubat tarihinde saat 04:00 raddelerinde İskele’de faaliyet gösteren “Noyanlar Group of Companies”e ait ofis binasının penceresini bir cürüm işlemek kasti ile açıp içeriye girdiklerini belirtti.

Diner, zanlıların ofis içerisinden 1 adet 90x40 ebatlarında çelik kasa ve içerisinde muhafaza edilen 23 bin 890 TL, 2 bin 180 Euro, 400 ABD Doları, 6 adet muhtelif bankalara ait çek defterlerini ve Gökhan Noyan, Sultan Noyan ve Ahmet Noyan’a ait KKTC pasaportlarını, danışma masası üzerinde bulunan metal küçük kasayı ve kasa içerisindeki 200 TL sirkat ettiklerini açıkladı.

Zanlıların ofis içerisinde bulunan ikinci bir çelik kasanın kilit tertibatına balyoz ile kasten ve kanunsuz olarak vurmak suretiyle hasara uğrattıklarını da belirten Diner, zanlıların yine ofis içerisinden şirkete ait NJ 039 plakalı aracın kontak anahtarını alıp sirkat ettikten sonra olay yerinden sirkat etmiş oldukları çelik kasayı ve tüm eşyaları konu aracın bagaj kısmına yerleştirip olay yerinden ayrıldıklarını açıkladı.

Zanlıların ayni gün tespit edilip tutuklandıklarını söyleyen Diner, zanlılardan yapılan sorgulamalarında suçlarını itiraf edip gönüllü ifade verdiklerini belirtti. Diner, sirkat edilen kasa ve içerisindeki nakit paraların, çek defterlerinin ve pasaportların bulunup emare alındığını belirterek, NJ 039 plakalı aracın ise Mutluyaka kavşağı yakınlarında bulunup emare alındığını söyledi.

Kullandıkları güzergahlar araştırılacak...

Polis Çavuşu Nuri Diner, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirterek, alınması gereken birçok ifadelerin, incelenmesi gereken kamera kayıtlarının olduğunu ve zanlıların olay esnasında giydikleri kıyafetler ile olayda kullandıkları balyoz ve 2 adet levyenin arandığını açıkladı. Zanlı Hakan Sarı’nın, balyozun nerde olduğunu hatırladığı hususunda bilgi verdiğini belirten Diner, bu konuda araştırma yapılacağını söyledi. Diner, ayrıca, zanlıların olaydan sonra hangi güzergahları kullandıkları ve nerden nereye gittikleri konusunda da araştırma yapacaklarını açıkladı. Diner, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın selameti açısından tüm zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Tutuklu kalacaklar...

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlıların tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.