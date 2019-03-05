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  3. Kış Kupası’nda zirve Macila’nın
Kış Kupası’nda zirve Macila’nın

Kış Kupası’nda zirve Macila’nın

KKTOK organizesinde Polaris ana sponsorluğunda düzenlenen 2019 Kış Kupası Sprint Şampiyonası tamamlandı

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Polaris ana sponsorluğunda düzenlediği, 2019 Kış Kupası Sprint Şampiyonası üçüncü ve son son yarışı, 12 aracın katılımı ve yarış sonu 11 aracın finiş görmesiyle tamamlanmış oldu.

Toplam 3 ayaktan oluşan Polaris Kış Kupası Ralli Sprint Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Girne Ralli Sprint Pazar günü saat 11.00'de start alarak başladı.

Girne’nin hafif serin ve yağışlı havası eşliğinde bölge halkının katılımının da olduğu 2019 Kış Kupası Sprint Şampiyonası üçüncü ayağı; Deneme geçişi, İlk Geçiş ve İkinci Geçiş olmak üzere toplam 3 kere geçilerek tamamlandı.

 

Macila – Harper ikilisi ilk sırada

Çekişmeli geçen Kış Kupası üçüncü ve son yarışını genel klasmanda Edim Macila – Eser Harper ikilisi kazandı. İrfan Göçen – Mehmet Çağla ikinci; Göksel Macila – Yücel Topçu yarışı üçüncü gelerek tamamladı. Yarış sonunda KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, Başel Holding Direktörü Burak Başel'e Kış Kupası'na verdikleri destekten ötürü teşekkür plaketi sundu. 

Girne Ralli Sprint'teki sonuçlarla beraber Edim Macila- Eser Harper Polaris Kış Kupası şampiyonu olurken, şampiyonayı henüz 17 yaşındaki genç pilot Ahmet Kofalı - Buğur Kambillili ikilisi ikinci tamamladı.

Şampiyonada üçüncülük ise Göksel Macila -Yücel Topçu'nun oldu. Yarış sonunda GOPRO Türkiye yetkilileri Sezon Sonu Genel Klasman ilk 3'üne GOPRO hediyelerini de verdi.

 

Sınıflarda birinciler

Başel Holding, Başel Enerji Gen Power, GOPRO, Girne Belediyesi ve Ana Sponsor Polaris katkılarıyla Girne’de gerçekleşen 2018-2019 Kış Kupası üçüncü ve son yarışında yarışı; Sınıf 1’de Mehmetali Yavaşoğlu – İnsel Üstüner birinci tamamladı.

Sınıf 4’de İbrahim Yolcu Argün birinci geldi. Sınıf T1’de Ozan Birşen – Mehmetali Birşen birinci geldi.

Sınıf R’de ise, Edim Macila – Eser Harper birinci, İrfan Göçen – Mehmet Çağla ikinci ve Göksel Macila – Yücel Topçu yarışı üçüncü tamamladılar. Gençler’de  Ahmet Kofalı ve Buğur Kambillili birinci gelirken, Yarışın Kahramanları ise Iraz Tuğberk ve Necati Güney oldu.

 

PİLOT                   CO-PİLOT                ARAÇ                           BEST TIME      SINIF

1. Edim Macila    Eser Harper            Canam Maverick X3   00:03:43,477   R

2.İrfan Göçen      Mehmet Çağla        Canam Maverick X3   00:03:49,090   R

3. Göksel Macila Yücel Topcu            Canam Maverick X3   00:03:49,730   R

4. Ahmet Kofalı   Buğur Kambilli        Canam Maverick X3   00:03:51,458   R

5. Kağan Erülkü   Yusuf Acemoğlu      Canam Maverick X3   00:03:53,534   R

6 .Necati Güney   Yunus Özyay            Canam Maverick X3   00:04:05,910   R

7. Celal Bozbeyli  Taykun Erdal           Canam Maverick X3   00:04:07,510   R

8. Iraz Tuğberk    Efe Özhakkı Polaris RZR 1000         00:04:10,602   R

9. M. Yavaşoğlu   İnsel Üstüner           M. Lanver Evo VIII       00:04:39,057   1

10. Ozan Birşen   Mehmetali Birşen   Suzuki Grand Vitara    00:04:49,715   T1

11. İ. Argün          -                               Suzuki Swift                 00:04:57,521   4

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