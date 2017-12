KIŞ AYLARINDA KİLONUZU KORUYUN

Dilara Topcan

Özellikle iştah artışını fazlasıyla hissettiğimiz kış aylarında kilolanma riskimiz de bir hayli artıyor. Bu sebeple bu aylarda her zamankinden daha dikkatli olmak şart. Peki ama artan iştahın önüne geçebilmek ve bu ayları yağlanmadan atlatabilmek adına neler yapabiliriz dersiniz? Gelin hep birlikte kış aylarında kilomuzu koruyabilmemize destek sağlayacak bazı önerilerden kısaca bahsedelim.

SOFRADA NELERE YER VERMELİ?

Eğer kışı yağlanmadan geçirebilmek istiyorsak soframızda mutlaka salata ve diğer sebze alternatiflerine yer vermeyi de ihmal etmemeliyiz. Bunların yanısıra her öğünde besin grupları açısından dengeli beslenmenin de önemi büyük. Örneğin et grubundan et, tavuk, balık ya da bu üç alternatif yoksa peynir veya yumurtaya yer vermeli, tahıl/ekmek grubunda yer alan tam tahıl/çavdar ekmeği, tam tahıl makarna, esmer pirinç, bulgur pilavı, fırınlanmış patates gibi alternatifleri de gözardı etmeden makul ölçülerde menümüzde bulundurmaya özen göstermeliyiz. Kuru baklagiller ise sağlık deposu olmalarının yanısıra tokluk hissini de artırmalarından ötürü bu mevsimde kilo yönetimi açısından da son derece popüler olan besinler arasında da yerlerini alıyorlar… Tabii yoğurt ya da ayran da soframızda yerlerini mutlaka almalı. Neyi ne kadar tüketeceğimiz konusunda bilgi sahibi olmak için ise miktarlar değişkenlik gösterebileceğinden mutlaka bir diyetisyene danışmamız gerektiğini de unutmamalıyız…

SOFRADA NELERE YER VERMEMELİ?

Bu aylarda kilo almamak için yağlı çorbalardan, masada mütemadiyen tam yağlı yiyecek alternatiflerini bulundurmanın yanısıra bolca zeytin/çakısteze yer vermekten, baldan, kaymaktan, reçelden ve tabii ki de kızartmalardan da mutlaka kaçınmalıyız.

PEKİ HANGİ ARA ÖĞÜN ALTERNATİFLERİNİ TERCİH ETMELİYİZ?

Ara öğün alternatifi olarak en başta uygun porsiyonlar dahilinde meyvelere yer vermek bu mevsimde de büyük önem taşıyor. Özellikle meyvelerin içeriklerinde bulunan antioksidanlar sayesinde hastalıkların bir hayli salgın olduğu bu mevsimde bağışıklık sistemimizi de daha fazla güçlendirme şansına sahip oluyoruz. Meyvelerin yanısıra düşük kalorili ama besin kalitesi bakımından da zengin olan ara öğün alternatifleri de oluşturmamız her zaman için mümkün. Örneğin yoğurt, süt, ayran, mini tam tahıl sandviçler, sebze dilimleri (havuç, kereviz, turp gibi), çiğ badem, ceviz gibi alternatifler de kış mevsiminde de uygun miktarlarda tüketildikleri takdirde sağlıklı birer ara öğün alternatifi oluşturabilirler. Sağlıklı ara öğün alternatifleriyle ilgili detaylı bilgiye çeşitli kitaplar ve internet siteleri aracılığıyla da ulaşabilirsiniz.

İŞTAH DENGEDE TUTULDUĞU TAKDİRDE FAZLALIKLARIMIZDAN DA KURTULMANIZ MÜMKÜN!

Bu mevsimde kilo kaybetme konusunda zorluk yaşıyorsanız iştahınızı kontrol altına aldıktan sonra kilo verme konusunda da dilediğiniz gibi bir başarı yakalama şansınızın hayli yüksek olduğunu da unutmamalısınız. Yani eğer isterseniz diyet kışa da pek tabii ki yakışıyor…

UNUTMAYIN; VAROLAN KİLONUZU KORUMANIZ BİLE BÜYÜK BAŞARI

Bu aylar süresince diyete adapte olamıyor ve fazlalıklarınızdan bir türlü kurtulamıyor ama her şeye rağmen kilonuzu koruyabilme başarısına sahipseniz bunun çok önemli bir şey olduğunun da bilincinde olmanızı öneririm. Unutmayın ki birçok kişi bu aylarda kontrolü elden bırakarak kilo kazanabiliyor. Bu sebeple bu aylarda kilo kaybedemeseniz dahi kilonuzu korumanız bile büyük başarı, unutmayın…

Hepimiz için sağlıkla ve güzel sürprizlerle dolu bir kış mevsimi ve bir 2018 senesi olması dileğiyle. Gülümsemeyle kalın….