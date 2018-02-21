Kırmızı plaka için son tarih 2 Temmuz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, kiralık araç plakalarıyla ilgili açıklama yaptı, plakaların 2 Temmuz 2018 tarihine kadar değiştirilmesi gerektiğini duyurdu.

Açıklama şu şekilde:

Kiralık araç plakalarında yasaya uyum…

20 Şubat 2018 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu, bir süreden beridir Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü ile değişikliği yapılan kiralık araç plakalarının, yasaya uygun hale getirilmesi konusunda karar aldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bir süreden beri, kiralık araç plakalarının yasaya uygunluğu konusunda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü, Kiralık Araç İşletmeleri Birliği ve Polis Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğu istişareler neticesinde, kiralık araç plakalarının yasaya uygun hale getirilmesi konusunda karar birliğine varıldı.

Buna göre, 20 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu kararınca, Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) yasası (Sayı: 50/2000) 18. Maddenin 5 ve 6’ncı fıkrasına göre; “İzin Kurulunun vereceği işletme izni belgesinde çalıştırılacak “Z” Kiralık Motorlu Araçlar belirtilir ve araçlar ön ve arka plakalarında araç kayıt numarasının önüne “Z” kiralık motorlu araçların kayıt numaraları kırmızı renk zeminli ve siyah yazılı plakalarda olur” yasa maddesine uygun hale getirilmesine karar verildi.

Kiralık araç işletmecilerinin, araç plaklarını yukarıda belirtilen yasaya uygun hale getirilmesi için, 2 Temmuz 2018 tarihine kadar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş plaka imalatçılarından, plakalarını değiştirmesi gerekmektedir.