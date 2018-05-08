Kırmızı ışıkta geçtiler

Göçmenköy Bölgesi’nde Metropol Trafik ışıkları olarak bilinen noktada, dün öğlen saatlerinde meydana gelen kazada iki salon araç dikkatsizlik sonucu çarpıştı.

Polisten edinilen bilgiye göre, kazaya karışan NM 470 plakalı salon araç sürücüsü 36 yaşındaki Zemzem Koçatlı ve 06 EV 3653 plakalı salon araç sürücüsü 22 yaşındaki Önder Yıldız’ın kırmızı ışıkta geçtiği için çarpıştığı kaydedildi.

Sürücülerin, düz seyrettiği halde, trafik ışıklarındaki dönüş istikametinde yanan yeşil ışıkları dikkate alarak geçtiği için çarpıştığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada; “7.5.2018 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Göçmenköy'de Şht Mustafa Mehmet Sokak boyunca yönetimindeki 06 EV 3653 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyreden Önder Yıldız (E-22), trafik ışıklarına geldiği zaman tarafında kırmızı ışık yandığı halde yoluna devam etmesi sonucu o esnada, Şht Kemal Ünal Caddesi boyunca batı istikametine doğru NM 470 plakalı aracı ile seyreden Zemzem Koçatlı (K-36) da trafik ışıklarına geldiği zaman tarafında kırmızı ışık yandığı halde yoluna devam etmesi sonucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle savrulan 06 EV 3653 plakalı araç refuj içerisinde bulunan trafik ışığı direğine çarparak durmuştur. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan 06 EV 3653 plakalı araç sürücüsü Önder Yıldız ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Aslı Ağarlı (K-23) kaldırıldıkları LDH'de yapılan tedavilerini müteakip taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.” denildi.