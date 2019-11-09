Kırmızı ışıkta geçti, kazaya sebep oldu

Lefkoşa’da bugün sabah saat 09.15 sıralarında Tofaş Işıkları diye bilinen trafik ışıklarında meydana gelen kaza korkuttu. Kırmızı ışıkta geçen TNH 597 plakalı toplu taşıma aracı, yeşil ışıkta geçmeye çalışan JH 031 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle TNH 597 toplu taşıma aracı anayol içerisinde yan yatarak sürüklendi. Araçta yolcu olarak bulunan 8 kişiden 3’ü ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. JH 031 plakalı araçta bulunan iki kişi de yaralandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Fotoğraflar: Devrim DEMİR