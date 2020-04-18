Kırmızı ışıkta durmadı: 1 yaralı!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu akşam saat 20:15 sıralarında, Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Şemseddin Kılıç (E-22), yönetimindeki HC 316 plakalı araç ile sağdan ikinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Alpet trafik ışıklarına geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden ve kırmızı ışık yandığı için durmakta olan Halil Özdemir (E-39) yönetimindeki MN 192 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle savrulan HC 316 plakalı araç yine trafik ışıklarında sağdan birinci şeritte bekleyen Dilhan Çavuş (E-30) yönetimindeki MJ 094 plakalı aracın sol yan kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan MN 192 plakalı araç sürücüsü Halil Özdemir’in kaldırıldığı Kolan British Hastanesi’nde tedavisi sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(BRT/PGM)