Kırmızı Grup’ta mücadele sürüyor

Bölgesel Terfi Müsabakaları BTM 1. Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Kırmızı Grup’ta 8’inci hafta karşılaşmaları oynanırken, Beyaz Grup’ta devre arası sürüyor.

BTM 1. Ligi Beyaz Grup’ta, geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarla birlikte devre arasına gidilmişti. Kırmızı Grup’ta takım sayısının daha fazla olmasından dolayı ilk devre devam ediyor. Bu yüzden, hafta sonunda yalnızca Kırmızı Grup’ta maçlar oynandı. Kırmızı Grup’ta hafta sonu oynanan 8‘inci hafta karşılaşmalarında lider Mesarya konuk olduğu Geçitkale deplasmanından galibiyetle dönerek puan farkını açtı. Karşılaşma sonrasında yaşanan olaylar ise maçın önüne geçti. Sarı kırmızılı ekibin ligde 22 puanı bulunurken, en yakın takipçisi Geçitkale’nin 6 puan önünde bulunuyor. Kırmızı Grup’ta hafta sonu oynanacak maçlarla birlikte devre arasına girilecek.

BTM 1. Lig Kırmızı Grup (8. Hafta)

Dörtyol – Serdarlı: 4-3

Dipkarpaz – Yıldırım: 3-0

Geçitkale – Mesarya: 2-4

Vadili – Kumyalı: 2-1

Tatlısu Seracılar – Gaziköy: 1-3