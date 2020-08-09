Kırmızı et ve ithal ürünlerde Pahalılık korkunç

2019’un bu aylarında 75 TL ile 90 TL arasında değişen kuzu pirzolanın kilosu bugün 95 TL’den başlayıp 130 TL’ye kadar reyonlarda yer buluyor. Kıymanın kilosu ise 55 TL’den 70 TL’ye yükseldi.

Bir yıllık zaman diliminde özellikle ithal sebze- meyvede fiyatlar uçtu. Kivi 18,95’ten 28,95’e, kiraz 15,95’ten 25,95’e, kayısı ise 12,95’ten 22,95’e çıktı.

Yerli üretim olan, fakat cep yakan limon geçen yıl 9,95 TL iken bu yıl 19,95’e, yine yerli ürünlerimizden olan diken inciri fiyatı ise (babutsa) ise 9,95’ten 13,25’e yükseldi.

Fehime ALASYA

Yaşamı her yönüyle olumsuz etkileyen Covid-19 salgını, yıllık meyve sebze analizinde de fiyat farkını ortaya koydu. Özellikle ithal ürünler ve kırmızı et fiyatları, tüketicinin cebini hayli zorladı.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayından bu yana sebze ve meyvelerdeki fiyatlar katlandı, ithal ürünlerde 10’ar TL’lik yükseliş yaşandı. Mutfaklardaki ekonomiyi en çok zorlayan ve uzun süredir fiyatlarıyla söz ettiren kırmızı et, en büyük yükselişi gösteren ürün oldu.

Bazı meyve fiyatları bir yıl arayla ikiye katlanırken, bazılarında ise düşüşler görüldü.

Her mevsim adından söz ettiren ithal ürünler, salgının da etkisiyle 10 TL’yi bulan farkla artışa geçti. Buna karşın yerli üretim olan fakat cep yakan limon geçen yıl 9,95 TL iken bu yıl 19,95’e çıktı.

Yine yerli ürünlerimizden olan babutsada da 3 TL’yi aşan fiyat artışı görüldü.

YENİDÜZEN’in geçen yılki ve bu yılki alışveriş sepetine yansıyan Ağustos ayında 17 kalemde fiyatlar artarken, 12 kalemde ise düştü.

En büyük fiyat düşüşü gösteren ürün avokado olurken, en büyük fiyat artışı limon, kivi, kiraz ve kayısıda görüldü.

Fiyatı çıkan bu ürünlerin her birinde geçtiğimiz yıldan bu yana 10 TL’lik zam yaşandı.

2019 Ağustos ayında kilosu 18,75 TL olan avokado, dün 6,50 TL’ye alıcı buldu.

Fiyatı çıkan ürünler arasında ise başı çeken en büyük artışlar, aynı zaman diliminde şu şekilde değişti; limon 9,95’ten 19,95’e, kivi 18,95’ten 28,95’e, kiraz 15,95’ten 25,95’e ve kaysı 12,95’ten 22,95’e çıktı.

Söz konusu ürünlerde 10’ar TL’lik artışlar yaşandı. Benzer ölçüde fiyatları çıkan diğer ürünler arasında ise taze fındık, şeftali, portakal, domates gibi ürünler yer aldı.

Kırmızı ette büyük artış

Geçtiğimiz yıldan bu yana en büyük fiyat değişikliği ise kırmızı ette yaşandı. Geçen yıl 75 TL ile 90 TL arasında değişen kuzu pirzolanın kilosu günümüzde 95 TL’den başlayıp 130 TL’ye çıktı. Kıymanın kilosu ise 55 TL’den 70 TL’ye yükseldi. Bu fiyatlar değişen market, kasap veya bölgeden bölgeye fiyatlarıyla 130 TL’ye kadar yükseliş gösterdi.

Geçen yıl hafta sonu mangal için 2 kilo kıyma, 3 kilo da pirzola alan bir ailenin bütçesinden en uygun fiyat koşullarında toplamda 335 TL çıkarken, bu yıl 425 TL çıkar oldu.

Tavuk fiyatları hareketlendi…

Beyaz ette tavuk fiyatları bir yıl içinde toplam 1,58 TL yükseliş gösterdi. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında kilosu 15,48 TL olan tavuk, bu hafta 17,06 TL’den satıştaydı.

Geçtiğimiz haftalarda kilosu 16,25 TL olan tavuğun kilosu bu hafta 17,06’dan yeni fiyatıyla raflarda yer aldı.

Börülce, bamya ve salatalıktan rekor düşüş, elma şaşırttı

Haziran ayında yapılan alışveriş listesinde ise limon ve kivinin fiyat artışı görenleri şaşkına çevirdi. Haziran ayındaki fiyatı 8,95 TL olan limon, bu hafta 19,95’e yükseldi. Kivi ise 14,95’ten 28,95’e çıktı.

Bu süre zarfında fiyatı belirgin şekilde düşen taze börülce, bamya ve salatalık oldu. Buna göre; salatalık 5,95 TL’den 1,50 TL’ye, taze börülce 25 TL’den 10,95 TL’ye, bamya ise 31,25 TL’den 6,50 TL’ye geriledi.

Bu hafta göze çarpan bir diğer meyve fiyatı ise elmada yaşandı. Kırmızı elma ve gala elmanın kilosu bu hafta 17,95 TL’ye reyonlarda yer aldı.