Kırmızı et ‘KIZARTTI’

Didem MENTEŞ

Kırmızı et fiyatları güneye göre daha pahalı olarak raflardaki yerini aldı. Kasapların girdi maliyetlerinin yükselmesi ve iç piyasaya olan talebin artması nedeniyle yaptığı zam doğrultusunda, dana eti 45 TL’ye, kuzu eti de 52 TL’yi bulan fiyatlara yükseldi. Güneyde ise en düşük kuzu eti 34 TL, dana eti ise 36 TL’den alıcı buldu.

Kıbrıs’ın kuzeyinde artan kırmızı et fiyatları piyasadaki etkisini de göstermeye başladı, restorancılar yapılan zamma isyan etti: “Et ateş pahası oldu. Bu fiyatlarla nasıl restorancılık yapacağız? Güneyde et daha ucuz. İthal etin önü açılması gerekir…”

Restorancılar tepkili!

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (Res-Bir) Başkanı Ercan Küçük, sektörün ölü döneminde et fiyatlarının artmasını eleştirerek, “Fiyat artışı sektörü etkiledi, birçok şirket zarar ediyor. Bu pahalılıkla işletmelerimizi artık zor yürütüyoruz. Halkın alım gücü düştü, restorana nasıl gidecek? Bu durum kaçak eti daha da artıracak. Bir zamanlar ithal ete karşıydım ama artık ithal etin önü açılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Archway Restaurant sahibi Murat Girgen de satın aldığı et ürünlerine 7-8 TL’lik zam yapılmasına tepki göstererek, “artışlar ne olacak, bu ülkede restorancılık ne olacak” diye sordu.

Restoranlara 6-8 TL zam

Kasapların yaptığı ortalama 5 TL zam, restoranlar açısından değişim gösterdi. Ocak ayı itibariyle bazı restoranlar et ürünlerini 6 ila 8 TL arasında ödemeye başladı.

Farklı kasaplarla iş yapan kimi restoran; 35 TL’ye satın aldığı kuzu butu 43 TL’ye, 36 TL olan pirzolayı 44 TL’ye, 18 TL olan ciğeri 25 TL’ye, 20 TL olan fırınlık (koyun eti) 25 TL’ye, 34 TL olan dana butu 36 TL’ye, 33 TL olan pastırmayı 38 TL’ye, 16 TL olan terp 18 TL’ye, 24 TL olan dil 30 TL’ye 95 TL olan bonfile 100 TL’ye ve 33 TL olan böreklik 36 TL’ye satın alınmaya başladı.

Halka satılan ortalama fiyatlar

Bu arada kasaplarda halka satılan et ürünlerinin fiyatından sadece dana eti fiyatı değişmedi, 45 TL’den satılmaya devam etti. Kilosu 45 TL’ye satılan kuzu eti ise yapılan %11 (5 TL) zamla birlikte 50 TL’ye yükselirken, piyasada farklı kasaplara göre 50- 52 TL arasında satışa sunuldu.

Yeni zam ile birlikte ortalama perakende satış fiyatları şöyle; kuzu pirzola 52 TL, kuzu kol boyun 50 TL, dana kıyma 45 TL, dana döş kıyma 34 TL, kuzu döş 37 TL, Biftek (özellikli) 47 TL, ciğer 40 TL ve pastırma 45 TL’den satışa sunuldu. Marketlerde ise reyon farkı alındığı için et fiyatlarında %10- 15 arasında pahalılık olunduğu Kasaplar Birliği tarafından vurgulandı.

Res-Bir Başkanı Ercan Küçük:

“İşletmelerimizi artık zor yürütüyoruz, et ithalinin önü açılmalı”

Küçük, şunları söyledi: “Fiyatlar arttı, sektörü etkileyecek. Restorancılar ne yapacağını bilemez oldu. Çünkü hem et fiyatının yükselmesi hem sezonun ölü sezon olması artı halkın alım gücünün düşmesi etkileyecek. Biz daha pahalıya alıp pahalıya satmamız gerekirken maalesef pahalı alıp aynı fiyata satıyoruz. Birçok şirket et fiyatından dolayı zarar ediyor. Bir zamanlar ben de ithal ete karşıydım ama artık ithal etin önünün açılmasının zamanı geldi. Bu pahalılıkla işletmelerimizi artık zor yürütüyoruz. Hükümetler her zaman yerli üretimi korumaya çalışıyorlar, çiftçiyi hayvancıyı koruyorlar, devamlı onlara destek çıkıyorlar ama artık bize de bu konuda destek çıkmaları lazım. Et ithalinin önünü açmaları gerekir. Aksi takdirde bu pahalılıkta zaten yerli halkımız et alıp evine götüremiyor, nasıl restorana gidip yemek yesin? Pirzolanın fiyatı çeşitli yerlerde değişir. Kimden neyi alacağız neyi satacağız. Et bildiğimiz et değil. Bildiğimiz kasaplardan alıyoruz ama bilmediğimiz kasaplar? Düşünün ki 1 ay içinde kaç ton kaçak et yakalandı. Tabi yakalanmayanlar ayrıdır. Bu işin kasaplara faydası dokunur. Devlet acilen et ithalinin önünü açmalı çünkü başka çaresi yoktur. Güneyde pirzola 5.10 Euro ya bizde… Tabi ki bu durumda halk gidip etini güneyden alacak ya da tabi ki kaçak et getirilecek. Et ithalinin önünü açmazsak bunlar her gün yaşanacak daha artacak. Sağlıklı mı sağlıksız et olduğunu da bilmeyeceğiz ve tüketiciye de zararı dokunacak”