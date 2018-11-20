“Kırmızı Başlıklı Kız” son kez Girne'de sahnelenecek

“Kırmızı Başlıklı Kız” çocuk oyunu, Eti Çocuk Tiyatrosu tarafından, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında son olarak Girne’de yarın ve perşembe sahnelenecek.

Oyun 09.00 ve 11.00 saatlerinde Girne Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Salonu’nda izlenebilecek.

Kırmızı Başlıklı Kız oyunu 11 Kasım’dan itibaren Mağusa, Lefkoşa, Güzelyurt, İskele’de sahnelenmişti.