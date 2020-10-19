Kirletilmiş bir yarı(m) yurt

Üzgünüm.

Kirli bir seçimdi.

İncindik, kırıldık, yorulduk.

İyice bölündük.

* * *

Şaka gibi!

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı oldu.

* * *

Lefkoşa’dan yaptı “zafer” konuşmasını, Ankara yerine, şaşırdık.

Yine şaşırdık, Erdoğan tebrik etti, Tatar’ı...

Tatar, Erdoğan’ı kutlamalıydı.



* * *

Büyükelçi kürsüde yoktu.

Oktay yoktu.

Çavuşoğlu yoktu.

Danışman yoktu.

Komutan yoktu.

Haksızlık oldu (!)

* * *

Umarım ‘kayyum’ gibi görev yapmaz.

‘Vali’ yerine konmaz, umarım.

* * *

Yeni bir dönem başlıyor şimdi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde varlık, irade, özne mücadelesi kaldığı yerden çoğalıyor.

Çok daha fazla insanın “statüko” ile hesaplaşmasını ve yüzleşmesini istiyorum.

* * *

Tatar kazandı, demokrasimiz yaralandı.

Bir seçim daha “utançla” akıllara kazındı.



* * *

“Özgürlük, şahsiyet, irade” diyenler ve önce yurdunu sevenler bu seçime dair emeklerini gururla anacaktır.

Peki ya diğerleri?



* * *

Ülkenin yarısı ilhak istemiyor halen…

Federal çözüme inanıyor.

‘Bu memleket bizim’ diyor, her şeye rağmen…

İradesine tutunuyor.



* * *

Bu da bitti.

Şimdilik!

Kirletilmiş bir yarı(m) yurtta kavgaya devam…









CTP seçmeni Akıncı’nın yanında durdu



Şu merak konusu olmuştu?

“CTP’li seçmen ve Tufan Erhürman’a oy verenler, ikinci turda Akıncı’nın yanında duracak mı?”

Tümüyle durdu sanırım.

Sandığa gitti, Akıncı’ya oy verdi.

Çünkü ilk turda Erhürman’ın 24 bin oyu vardı.

Akıncı ikinci turda 29 bin 852 oy artırdı.

İlk turda Akıncı-Erhürman oy sayısının toplamı aşıldı.

Yetmedi!

Çünkü 17 bin 965 seçmen daha ikinci turda sandığı gitti.

Özellikle Mağusa ve İskele’deki oy farkı Tatar’a Cumhurbaşkanlığını getirdi.





Hükümet cilveleri



Seçim sonrasında UBP Genel Başkanı Tatar’ın hem Arıklı hem Ataoğlu’na ayrıca küçük Denktaş’a defa defa teşekkür etmesi sanırım yeni dönem hükümet umudu içindir.

Çünkü şimdi seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, devrilmiş de bir hükümet var.

CTP’nin bu dönem hükümete girmek gibi bir yanlışa imza atacağını hiç sanmam.

HP zaten başlamadan bitti.

Unutmadan.

Bu Tatar, hepimize, Özersay’ın hediyesi!









Dört mesaj



Bir!

‘Federal çözüm’ü unutturduğunuz zaman ‘ayrılıkçılar’ kazanıyor.

Hep öyle oldu.

Yine değişmedi.

…

İki!

Sol, epeydir gerçek ‘yoksulları’ unuttu.

Kimlik siyaseti ve zümresel konfor bekçiliğinden yoksullara pek sıra gelmedi.

…

Üç!

Akıncı da bu sonuçta pay sahibi oldu.

Müdahale ölçüsüzdü ancak yaratılan gerilimin de ölçüsü fazlaca kaçtı.

…

Dört!

Rauf Denktaş’tan bugün kimse peş peşe seçim başarısı elde edemedi.

Gelen, gitti, bir sonraki döneme…

Tatar’ın kulağına küpe!

