Fehime ALASYA – Hüseyin ÖZBARIŞCI

Yaz aylarında turistin bol olduğu ancak bu yıl pandemi nedeniyle turistin gelmediği Yeniererköy’de esnaf işlerin çok azaldığını söylüyor. YENİDÜZEN’e dert yanan bölge esnafı, durumun hem ülke, hem de bölgeleri açısından çok kötü olduğunu dile getirerek daha önce işlerinde bu kadar düşüş olmadığını ifade etti. Satışların olmamasından yakınan Yenierenköy esnafı, hükümetin sigorta yatırımları ve kira konusunda esnafa yardımcı olması gerektiğini belirtti.

Bölge esnafı ne dedi?

Zeliha Özkıran (Merve Çiçekçilik): “Daha önce bu kadar kötü olmamıştı”

“Köy içerisinde benim çiçekçi dükkanım var ve gün oluyor siftah yapmadan dükkanımızı kapatıyoruz. Önceki yıllarda düğünler ve dekorasyon işleri olduğu için işlerimiz daha iyiydi ama bu yıl gerçekten çok kötü. Daha önceden de kötü dönemler yaşıyorduk ama bu kadar da kötü olmamıştı. Davetiyesini basan birkaç kişi düğününü iptal etmek zorunda kaldı. Benim dükkanım bana ait ama kirada olup da dükkan çalıştıran için durum çok kötü, umarım düzelir”

Selma Bütüner (Paşam Butik ve Çiçekçilik): “Gün oluyor, esnaf satış yapmadan dükkanını kapatmak zorunda kalıyor”

“11 yıldır konfeksiyon ve az da olsa çiçekçilik yapıyorum. Coronavirüs salgınından dolayı işlerimiz çok düştü. İlk kez böylesini görüyorum. Daha önce mallarımı ben gidip alıp geliyordum ancak şimdi gidemediğimden dolayı yanlış ürünler de geliyor. Gün oluyor, esnaf satış yapmadan dükkanını kapatmak zorunda kalıyor. Ben 62 yaşındayım ve emekli olabilmem için 15 yılı doldurmam gerekiyor ama işlerin durgun olması, sigortalara da her ay para vermek zorunda olmam beni çok etkiliyor”

Nazlı Tulga (Av pazarı): "Hükümet, sigorta yatırımları ve kira konusunda esnafa yardımcı olmalı”

“Gördüğünüz gibi köyümüzde in cin top oynuyor. Yani maalesef insan yok. Turistik yer olduğumuz ve bizim işimiz de denize yönelik olduğundan dolayı satışlarımız iyi gidiyordu ama şu anda bu açıdan durum çok kötü. Satışlar büyük oranda düştü. Satış yapmadan dükkan kapattığımız gün bile oluyor. Sigortasını yatıramayan ya da, kirasını ödeyemeyip de dükkan kapatan insanlar var. Hükümet, sigorta yatırımları ve kira konusunda esnafa yardımcı olmalı”

İsmet Alnur (Cafe Milan): “Şu anda sadece yerli halka hizmet verebiliyoruz”

“İşlerimiz eskiye göre çok düştü. Bunu çok kolay gözlemleyebiliriz. Eskiden bölgeye gelen turist vardı ve hem turistler, hem de buradaki yerli halkla çarkımızı döndürüyorduk. Şu anda sadece yerli halka hizmet verebiliyoruz. Hafta sonları buraları kalabalık olur ama bize pek etkisi olmaz. Çünkü bölgeye gelen insanlar köyün içerisinde kalmıyor, denize iniyor. Sadece bazen dönüşte duranlar var. Bu oldukça kötü bir durum.”