Kıral’ın tedavisi sürüyor

Lefke’de sakatlığı süren Çağrı Kıral’ın önümüzdeki hafta oynama ihtimali söz konusu. K-Pet Süper Lig ekiplerinden Lefke Türk Spor Kulübü’nün devre arasında Küçük Kaymaklı’dan renklerine bağladığı Çağrı Kıral, kupa 2. Tur mücadelesinde Gençler Birliği maçında sakatlanmıştı. Sakatlığı sebebi ile bir süredir takımdan ayrı kalan Çağrı’nın tedavisi devam ediyor. Hem sakatlığı hem de cezalı oluşu sebebi ile bu hafta Cihangir karşılaşmasında forma giyme durumu olmayan Çağrı’nın 21’inci haftada oynanacak olan Türk Ocağı maçı ile birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.