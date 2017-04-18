Kiralık katil mi?

Mağusa'da ikamet eden ve kimliği açıklanmayan bir kadını öldürmesi için 9 Nisan tarihinde Türkiye’den KKTC'ye gönderildiği iddia edilen ve kadının evi önünde pusuda beklerken yakalanan zanlı S.A.almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Öldürmek için gizli ittifak kurmak”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” ve “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlamalarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı S.A.’ın, tutukluluk süresi 8 gün daha uzatılırken, polis, zanlı S.A.’ya yardım, yataklık ve kılavuzluk yapan suç ortaklarının peşine düştü.

Soruşturma çok yönlü devam ediyor

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran, 13 Nisan tarihinde PGM Özel Soruşturma Birimi tarafından alınan bir bilgide Türkiye’den bir tetikçinin Mağusa’da ikamet eden bir kadını öldürmeye geldiğinin öğrenildiğini belirtti. Alınan bilgi üzerine PGM Özel Soruşturma Birimi ekiplerince öldürüleceği öğrenilen kadının adresine gidildiğini belirten Dalkıran, saat 21.40 raddelerinde yapılan operasyonda zanlı S.A.’ın öldürülecek kadının evi önünde beklerken tespit edildiğini açıkladı. Dalkıran, zanlı S.A.’ın üzerinde yapılan aramada belinin sağ ve sol yanına sıkıştırılmış vaziyette 2 adet 7.65 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör ve şarjörler içerisinde toplam 14 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bulunduğunu açıklayarak zanlının tutuklandığını belirtti. Zanlı S.A.’ın yapılan ilk sorgusunda mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini belirten Dalkıran, zanlının 14 Nisan tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı.

Tabancalar, şarjörler ve mermiler balistik incelemeye gönderildi

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran, zanlı S.A.aleyhine alınan 3 günlük süre içerisinde zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonu ve kullandığı hat ile ilgili olarak görüşme dökümleri için yazı yazıldığını ancak görüşme dökümlerini henüz temin edemediklerini söyledi. Yine mesele ile ilgili olarak olay yeri ve çevresindeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini belirten Dalkıran, yapılan ilk incelemelerde zanlının görüntüsünün bir işyeri kamerasında tespit edildiğini ancak incelemelerin halen devam ettiğini ifade etti. Dalkıran, yine zanlı S.A.’ın üzerinde tespit edilen 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 14 adet canlı merminin balistik muayenesi için, daha önce bir olayda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için ve parmak izi araştırması için PGM Adli Bölüm Müdürlüğü’ne teslim edildiğini ancak raporların henüz temin edilemediğini belirterek, konu tabanca ve mermilerin başka bir olayda kullanıldıklarının tespit edilmesi halinde tahkikatın seyrinin değişeceğini açıkladı.

Zanlı S.A.aleyhine alınan 3 günlük tutukluluk süresi içerisinde zanlının ikinci bir gönüllü ifade vererek tabancalarla bir kişinin vurulacağı ile ilgili ittifak yapıldığını beyan ettiğini belirten Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran, zanlının vermiş olduğu birinci ve ikinci ifadeleri ile ilgili teyit ve tezkip çalışmalarının yapıldığını ve hala daha teyit ve tezkibi yapılmayan birçok hususun bulunduğunu söyledi. Dalkıran, ayrıca zanlının gönüllü ifadesinde belirtmiş olduğu kendisine yardım, yataklık ve kılavuzluk eden suç ortaklarına henüz ulaşamadıklarını ve konu kişilerin tespiti için çalışmaların çok yönlü devam ettiğini açıkladı. Tahkikat kapsamında zanlı S.A.ile birlikte olay yerine gidilerek tatbikat yapıldığını belirten Dalkıran, zanlının araçla bırakıldığı, saklandığı ve yakalandığı yerlerin zanlının gösterimi üzerine tespit edilerek fotoğraflandığını da açıkladı.

Kamuoyunda büyük infial yarattı

Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran, soruşturmakta oldukları meselenin kamuoyunda büyük infial yarattığına dikkatleri çekerek, bu tür suçların meydana çıkarılmasında kamu menfaatinin bulunduğunu söyledi. Meseleyi tam anlamıyla ve tüm yönleriyle meydana çıkarmak için soruşturmayı çok yönlü yürüttüklerini belirten Dalkıran, henüz soruşturmanın tamamlanmadığını bu nedenle ek tutukluluk süresine ihtiyaçları olduğunu açıkladı. Dalkıran, yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlı S.A.’ın 8 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

8 gün daha tutuklu

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı S.A.’ın tahkikat maksatları bakımından 8 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.