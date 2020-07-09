Kiralık araçtan silah ve uyuşturucu çıktı

Lefkoşa’da Abdi Çavuş mahallesinde meydana gelen kavga ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar B.C.Ş., Y.C.G., C.Ö., S.B., ve H.A., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis, 8 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Abdi Çavuş mahallesi üzerinde B.C.Ş., Y.C.G., C.Ö., S.B.,’nin bir taraf, H.A. ve aranmakta olan bir kişinin bir taraf olup henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı bir kavgada yer aldıklarını anlattı. Polis, yine bu kavga esnasında B.C.Ş., Y.C.G.,nin zanlı H.A.’yı sol bacağından 1 kez bıçaklayıp yaralanmasına sebep olduklarını ve zanlıların olay yerinden kaçtıklarını söyledi.

Polis, 9 Temmuz tarihinde saat 01.00 raddelerinde zanlıların, tekrar Abdi Çavuş Mahallesine kullanmakta oldukları ZRH 557 plakalı araç ile geldiklerini ve söz konusu araç içerisinden havaya bir el ateş edilip tekrar olay mahallinden ayrıldıklarını mahkemeye aktardı.

Kiralık araçta yok yoktu…

Polis, Hamitköy - Haspolat anayolunda ZRH 557 plakalı araç bir polis ekibi tarafından durdurulduğunu ve araç içerisinde zanlıların tespit edildiğini belirtti. Polis, araç içerisinde yapılan aramada 1 adet metal boru, 1 adet namlu ağzı 12,5 cm. toplam uzunluğu 23 cm. siyah saplı bıçak, 1 adet 21 cm. namlu ağzı 1 adet 33 cm. toplam uzunluğu olan hisar marka bıçak, 1 adet 15,5 cm. namlu ağzı 29 cm. uzunluğunda bayram marka tahta saplı bıçak, 1 adet maket bıçağı, 1 adet 9mm. çapında boş kovan ve 8 adet siyah renk poşet içerisine sarılı vaziyette uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi.

Polis, tahkikatımız henüz yeni başladığını, mesele aranan şahıslar ve yine aranan emareler olduğunu belirterek, bu aşamada zanlıların 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.