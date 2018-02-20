Kiralık araçlarda kırmızıya dönüş
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kiralık araçlar için kırmızı plaka kullanımına geçileceğini açıkladı.
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kiralık araçlar için kırmızı plaka kullanımına geçileceğini açıkladı. Atakan, Brt’de katıldığı televizyon programında bu yöndeki kararın bugün Bakanlar Kurulu toplantısında alınacağını belirtti.
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Etiketler : kiralık araba, plaka, tolga atakan, bayındırlık
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