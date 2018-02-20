Kiralık araçlarda kırmızıya dönüş

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kiralık araçlar için kırmızı plaka kullanımına geçileceğini açıkladı. Atakan, Brt’de katıldığı televizyon programında bu yöndeki kararın bugün Bakanlar Kurulu toplantısında alınacağını belirtti.