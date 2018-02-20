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Kiralık araçlarda kırmızıya dönüş

Kiralık araçlarda kırmızıya dönüş

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kiralık araçlar için kırmızı plaka kullanımına geçileceğini açıkladı.

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kiralık araçlar için kırmızı plaka kullanımına geçileceğini açıkladı. Atakan, Brt’de katıldığı televizyon programında bu yöndeki kararın bugün Bakanlar Kurulu toplantısında alınacağını belirtti.

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