'Kiralık' araçlarda KDV düzenlemesi talebi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KKTC Kiralık Araba İşletmecileri Birliği yetkililerini kabul ederek, sektörün sorunları ve hükümetten taleplerini dinledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ziyarette, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutcu ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci de hazır bulundu.

SERDAROĞLU

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede söz alan KKTC Kiralık Araba İşletmecileri Birliği Başkanı Yakup Serdaroğlu, sektörün sorunlarını dile getirdi.

Kıbrıs'ın güneyi ile rekabet edebilme koşullarının yaratılması gerektiğini kaydeden Serdaroğlu, özellikle araç alımı sırasında uygulanan mevcut gümrük muafiyetinin devamı, araç alımı sırasında uygulanan KDV miktarının düzenlenmesi gibi taleplerini aktardı.

Birlik yetkilileri, ülke şartlarının zorluğu ve kapasite üstünde kiralık araç izninin bulunması nedeni ile sektörün oldukça zor koşullarda hizmet verebildiğine dikkati çekti.

KKTC Kiralık Araba İşletmecileri Birliği Başkanı Yakup Serdaroğlu; sektörün çağdaş, sürdürülebilir bir yapıya ulaşabilmesi için gündeme getirdikleri taleplerinin çözümünün ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, sektörün karşılaştığı sorunları asgariye çekme konusunda karşılıklı diyalog ve görüş alış verişi ile çalışılmasının önemine değinerek, sorunların bu yolla çözümlenebilmesinin mümkün olduğunu söyledi.