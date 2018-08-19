‘Kirada kur sabitlemesi’ Pazartesi yürürlükte

YENİDÜZEN’e konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, kararın Bakanlar Kurulu’nca onaylandığını, uygulamanın detaylarıyla ilgili Maliye Bakanlığı bürokratlarının çalıştığını ve kararın detaylarıyla birlikte 20 Ağustos Pazartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanacağını açıkladı.

Didem MENTEŞ

Türk Lirası’nın değer kaybına yönelik Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu birçok karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerken, kira sözleşmelerinde kur sabitlemesine gidilmesi yönündeki karar ise henüz yayınlanmadı.

Kararın Resmi Gazete’de yayınlanmaması sosyal medyada tartışma konusu olurken, “döviz ile kira stopaj ve kur uygulamasının Bakanlar Kurulu’nca karara bağlanmadığı” iddia edildi.

Bakanlar Kurulu’nun önceki gün almış olduğu birçok karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerken, kira sözleşmelerinde kur sabitlemesine gidilmesi yönündeki kararın ise 20 Ağustos Pazartesi günü yürürlüğe gireceği belirtildi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, kira sözleşmelerinde kur sabitlemesine gidilmesi yönündeki kararın Bakanlar Kurulu’nca onaylandığını belirterek, uygulamanın detaylarıyla ilgili Maliye Bakanlığı bürokratlarının çalıştığını ve kararın detaylarıyla birlikte 20 Ağustos Pazartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanacağını açıkladı. Nami, kira sözleşmeleriyle ilgili kararın alındığını ve herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığının altını çizdi.

7 saatlik toplantıda kararlar üretildi

Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu’nun önceki gün gerçekleştirdiği 7 saatlik toplantısında,

kira sözleşmelerinde kur sabitlemesine gidilmesi, kur sabitleyen mal sahiplerine vergi indirimi yapılması, alkollü içki ve sarma tütüne Fiyat İstikrar Fonu uygulanması, tapu vergi harçlarında indirim yapılması ve ek mesai konusunda yeni düzenlemeye gidilmesi gibi birçok konuda karar üretti.

Kira sözleşmelerinde döviz kurunun sabitlenmesi, bunun karşılığında vergi indirimine gidilmesi kararlaştıran Bakanlar Kurulu, buna göre; Sterlin 5.20, Euro 4.60, Dolar 3.80’e sabitlendiğini açıklamıştı.

Bakanlar Kurulu’nun kira sözleşmelerinde kur sabitlemesine gidilmesine yönelik kararı dışındaki tüm kararlar önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.