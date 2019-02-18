Kiracıya tecavüz iddiası

Gönyeli’de sakin E.T., 23 yaşındaki kiracısına tecavüze teşebbüs ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminlil şahadet veren polis memuru Kamuran Kale, zanlı E.T’nin 17.02.2019 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel saldırı ve darp suçlarından methaldar olduğunu mahkemeye aktardı. Kale, 17.02.2019 tarihinde saat 21.00 raddelerinde, Gönyeli'de ayni yerde sakin 41 yaşındaki E.T’nin, kiracısı olan 23 yaşındaki T.B’ye evlenme teklif edip hayır cevabını almasına müteakiben cinsel saldırıda bulunup, cinsel tecavüze teşebbüs ettiğini belirtti.

Polis memuru Kamuran Kale, zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğine vurgu yapıp, ayni gün zanlı E.T’nin Lefkoşa kaza mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti. Meselenin ciddiyetine vurgu yapan Kale, zanlının evinde bulunan güvenlik kameralarının inceleneceğini ve alınacak birçok ifade olmakla birlikte zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirtti. Kale, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı mahkemede suskun kaldı.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.