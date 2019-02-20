‘Kiracısına tecavüze teşebbüs’ soruşturması sürüyor

Gönyeli’de 23 yaşındaki kiracısına tecavüze teşebbüs ettiği gerekçesiyle tutuklanan sakin E.T yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Kamuran Kale, zanlının 17 Şubat tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel saldırı ve darp” suçlarından methaldar olduğunu mahkemeye aktardı.

Kale, saat 21.00 raddelerinde, Gönyeli'de ayni yerde sakin 41 yaşındaki E.O’nun kiracısı olan 23 yaşındaki T.B’ye evlenme teklif edip hayır cevabını almasına müteakiben cinsel tecavüze teşebbüs ettiğini belirtti.

Suçunu kabul etti…

Polis memuru Kamuran Kale, zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğine vurgu yapıp, ayni gün zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Meselenin ciddiyetine vurgu yapan Kale, benzeri suçtan sabıkası olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.