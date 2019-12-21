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‘Kiracılardan topladı, muhasebeye vermedi’

‘Kiracılardan topladı, muhasebeye vermedi’

Girne’de bir emlak şirketinde satış danışmanı olarak çalışan ve kiracılardan topladığı paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Türkmenistan uyruklu N. A bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı, hakkında 5 gün tutukluk emri daha alındı.

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Girne’de bir emlak şirketinde satış danışmanı olarak çalışan ve kiracılardan topladığı paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Türkmenistan uyruklu N.A. bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı, hakkında 5 gün tutukluk emri daha alındı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 2016-2019 yılları arasında, Çatalköy’de faaliyet gösteren Nort Shore isimli emlak şirketinde satış görevlisi olarak çalışan zanlının, şirkete ait dairelerde bulunan kiracılardan tahsil ettiği 7 bin 500 Sterlin parayı muhasebeye teslim etmeyerek çaldığını söyledi. Zanlının şikâyet üzerine önceki gün tutuklandığını kaydeden polis, miktarın artabileceğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 5 gün süre daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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