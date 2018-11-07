Kiracı olduğu eve hasar verdi

Girne’de M. K, önceki gün kiracı olduğu evdeki eşyaları kırıp döktüğü iddiasıyla gözaltına alındı. M. K’nın, Neriman Püsküllü’nün sorumluluğunda olan Özyalçın apartmanın 5 numaralı dairedeki eşyaları kırarak 20 bin TL hasar yaptığı iddia edildi. Püsküllü’nün şikâyeti üzerine dün gözaltına alınan zanlı M.K., bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Artan, zanlı M. K.’ın “Kasti hasar” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis memuru Kader Artan, zanlı M.K.’nin Neriman Püsküllü sorumluluğunda kiracı olarak kaldığı daireden çıkarılmak istendiğini ve zanlının daireye büyük zarar verdiğini söyledi. Artan, yapılan tespitte M.K.’nin kiracı olarak kaldığı dairenin yedi camını, iki adet mutfak dolabını, üç adet boydan aynayı, altı adet priz, dört adet oda kapısı, bir adet klozet, iki adet lavaboyu, bir adet avize ve bir adet bulaşık makinesini kasten kırarak 20 bin TL hasar verdiğini kaydetti. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden Artan, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlanabilmesi için 2 gün tutukluluk emri verdi.