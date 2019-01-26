Avrupa Parlamentosu Milletvekili Adayları tanıtım etkinliğinde konuşan AKEL-Sol-Yeni Güçler Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “Federasyon temelinde yurdumuzun ve halkımızın yeniden birleşmesi için mücadele Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin ortak mücadelesidir” dedi.



Niyazi Kızılyürek’in adaylığının bu anlamda önemli olduğunu belirten Kiprianu, “Aynı yurdu paylaştığımız Kıbrıslı Türklerle yarının Kıbrıs’ını birlikte inşa etmeyi istiyoruz” diye konuştu.

Kiprianu, konuşmasında ‘Kıbrıs sorunu’ ve Kıbrıslı Türkler işbirliği konusunda şunları söyledi:

“Yurdumuzun geleceğiyle ilgili en önemli meselede, Kıbrıs sorununda durum kritik olmaktan daha da ötedir.

Zaman geriye saymaktadır ve Anastasiadis ya bunun bilincinde değildir, ya da umurunda değildir.

Kıbrıslı Türk toplumu Ankara’nın aleyhine izlediği entegrasyon ve asimilasyon politikalarının tehdidi altındadır. Büyük kısmı barış ve yeniden birleşmeyi isteyen bu toplum sonsuza kadar direnemeyecektir.

Kıbrıslı Rum toplumunda sağ ve aşırı sağ bunun bilince varmadığı takdirde, bu kez Kıbrıs’ı telafi edilemeyecek derecede yaralayacaklardır.

Şimdi her şeyin adıyla söylenmesinin zamanıdır.

Ya Kıbrıs sorunu onurlu bir uzlaşıyla çözülecek, ya da kalıcı bölünme kâbusunun kapısı açılacak.

Anastasiadis yalpalamaları, çelişkileri ve başka fikirlerle flört etmeyi terk etmelidir. Yurdumuzun yeniden birleşmesi için üzerinde anlaşmaya varılmış olan ilkelere bağlılık ve tutarlılıkla, samimiyet ve iradeyle çalışmalıdır.

Bıkmadan usanmadan söylemeye devam edeceğiz: Sadece halkımız geleceğini tehdit eden her şeyden kurtulduğunda, yabancı ordular gittiğinde, sadece devleti, kurumları ve ekonomiyi yeniden birleştirdiğimizde, sadece iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinde birlikte yaşamayı başardığımızda daha iyi bir geleceği ümit edebiliriz.

Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin ortak yaşam, ortak sosyal ve siyasal gelecek için temelleri birlikte atmasını istiyoruz.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı olacak, tek egemenlikli, tek vatandaşlıklı, tek uluslararası kimlikli yeniden birleşmiş bir devlet çerçevesinde birlikte yaşamak istiyoruz.

Garantiler ve müdahale hakları olmaksızın barışı, güvenliği ve iyimserliği hissetmek istiyoruz.

İki toplumun birleşik ve bağımsız vatanda birlikte yaşamalarının ve işbirliği içerisinde olmalarının, ilgili BM kararlarında öngörüldüğü şekilde siyasi eşitlikle birlikte ortak gelecekleri için çalışmalarının güvence altında olmasını istiyoruz.

Aynı yurdu paylaştığımız Kıbrıslı Türklerle yarının Kıbrıs’ını birlikte inşa etmeyi istiyoruz.

Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, Maronitler, Ermeniler ve Latinler olarak hepimizin umut ve mutlulukla geleceğe bakmamızı istiyoruz.

Tüm dünyaya örnek olacak bir ülke inşa etmek istiyoruz.

Bu, ortak devletlerini birlikte yönetecek farklı etnik kökene, dile ve dine sahip iki toplumun uyumlu ortak yaşamlarının çağdaş örneği olacak. Askersizleşmiş, tüm gücünü ve kaynaklarını sosyal yatırımlara ve ekonomik kalkınmaya aktaran bir ülke olacak. Bu vizyonu pratiğe geçirmeyi hedefliyoruz.