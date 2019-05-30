AKEL Genel Sekreteri Kiprianu ve AP Milletvekili Kızılyürek, güneyde basın toplantısı düzenledi:



Kiprianu: “Siyasi eşitlik olmazsa olmazdır”



AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu AKEL Genel Merkezi’nde Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek’le birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında gerek AKEL’in gerekse Kızılyürek’in ortak vatan ve Kıbrıs halkı nezdinde üstlendikleri sorumluluğun tamamen bilincinde olduklarını söyledi.

Kiprianu “bu işbirliğinin başarısı için çalışma istek ve iradesine sahibiz ve bunun yurdumuzun ve Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk-Maronit-Ermeni-Latin, halkımızın geleceği açısından adımlar atacak gerçekten tarihi bir olay olmasını istiyoruz” dedi.

Kiprianu gazetecilerin sorularına yanıtında seçimler öncesinde de belirttiği gibi, Niyazi Kızılyürek’in adaylığının Kıbrıslıtürk toplumu adına toplumsal bir adaylık olmadığını tekrarladı.

Kiprianu “Niyazi, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşıdır, bu anlamıyla aynı zamanda AB yurttaşıdır. Bu seçimlere hem seçmen, hem aday olarak katılma hakkı vardı ve seçimlere

Kıbrıslıtürk toplumunun temsilcisi olarak değil, bu vasfıyla katıldı” dedi.



Siyasi eşitlik

AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, Niyazi Kızılyürek’in seçilmesinin siyasi eşitliğe ihtiyaç olmadığının kanıtı olduğunu iddia edenlere böylesi yaklaşımların gerçeklik dışı olduğunu söyleyerek yanıt verdi ve “siyasi eşitlik Kıbrıs sorununun çözümünden sonra uygulanacaktır ve bu olmazsa olmazdır” diye ekledi. Niyazi’nin seçilmesinin Kıbrıs sorununun çözüm modelini teşkil edemeyeceğini de kaydetti.

Kiprianu, AKEL’in siyasi bir risk aldığını ve AKEL seçmenlerinin çoğunluğunun bu çabayı kucaklamış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’dan sonra konuşan AP Milletvekili Niyazi Kızıyürek de bu ortak çabanın başarıya ulaşması için Kıbrıslırumlara ve Kıbrıslıtürklere sunduğu bu fırsattan dolayı AKEL’e teşekkür etti.

Kızılyürek seçim kampanyası boyunca pek çok kuşku ve şüpheye de karşı koymak zorunda kaldığını kaydederek, kimilerinin AP seçimlerini ulusal seçimlerle karıştırdığını söyledi. Kızılyürek, Kıbrıs’tan Avrupa Parlamentosu’na altı temsilcinin gittiğini ve Kıbrıslırumların, Kıbrıslıtürklerin, Ermenilerin, Maronitlerin ve Latinlerin, Kıbrıs’ta yaşayan AB yurttaşlarının da içinde yer aldığı tüm AB yurttaşlarının çıkarlarını savunmak için orada olacaklarını ifade etti.



“Türkiye” sorusu



Niyazi Kızılyürek federal çözümle birlikte Kıbrıs’ın altı sandalyesinden dördünün Kıbrısrum oluşturucu devletine, ikisinin Kıbrıstürk oluşturucu devletine verileceğini söyledikten sonra bunun etnik temelde olmayacağını kaydetti.

AB’nin Türkiye İlerleme Raporu’na ilişkin bir soruya yanıtında Kızılyürek, Türkiye’nin Kıbrıs karşısındaki yükümlülüklerinin de içinde yer aldığı başta Kopenhag kriterleri olmak üzere Türkiye’de AB kriterlerine hiç uyulmadığının açıkça görüldüğünü söyledi. Kızılyürek “Bu, Türkiye’nin AB süreci ve Türkiye-AB ilişkilerinde büyük bir problemdir” diye ekledi.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Türkiye’nin siyasal kriterleri yerine getirmekte ciddi sorunlarının olduğunu ancak bir ülkenin Hristiyan olmadığı için AB dışında tutulması amacıyla kültürel ve dini farklılıkları öne çıkaran aşırı sağcı ve muhafazakâr görüşlere de karşı olduğunu ifade etti.