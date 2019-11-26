Kiprianu: İki devletli çözüm söz konusu değil, Türkiye anlamalı

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Astra radyosuna yaptığı açıklamada Berlin’de dün yapılan üçlü buluşmada ileriye doğru bir adım atıldığını, ancak başka adımların da atılması gerektiğini ve geçmişte yaşanan çelişki ve yalpalamaların aksine bütün tarafların gerekli tutarlılığı göstermesi gerektiğini söyledi.

AKEL Genel Sekreteri Kiprianu müzakere sürecinin ilerlemesi için ilgili tüm tarafların siyasi irade ve kararlılık göstermesinin şart olduğuna işaret etti. Andros Kiprianu Berlin’deki üçlü buluşmada Kıbrıs sorununun çözüm zemininin iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü olduğunun netleştirilmesini olumlu olarak niteledi ve konfederasyon ya da iki devletli çözümün söz konusu olmadığını Türkiye’nin de anlaması gerektiğini ekledi.

Kiprianu, adanın kuzeyinde yapılacak seçimlere kadarki zamanın referans kavramlarında anlaşma için uygun hazırlığın yapılması hedefiyle doğru değerlendirilmesi ve gayri resmi beşli buluşma yapıldığında referans kavramlarında sonuca varılarak özlü müzakerelerin yeniden başlaması umudunu dile getirdi.