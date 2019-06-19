Kiprianu: Anastasiadis Özersay ve taksimle flört ediyor

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay arasında gerçekleşen buluşmayla ilgili açıklama yaptı. Görüşmeyi Kıbrıs Türk basınından öğrendiklerini ifade eden Kiprianu, Anastasiadis’in konu ile ilgili hiçbir açıklama yapmayıp gizli tutmasının birçok soru işaretine neden olduğunu belirtti.

Kiprianu, “Türkiye’nin saldırganlığının arttığı, Türkiye ve (TC Cumhurbaşkanı) Erdoğan’la zıtlaşmaya hazır göründüğü bir dönemde Anastasiadis’in Türkiye’nin gözdesi Özersay’la buluşmayı tercih etmesinin pek çok soruya yol açıyor” ifadesini kullandı.

AKEL Genel Sekreteri “Sn. Erdoğan’la bu yoğun zıtlaşma varken Sn. Anastasiadis neden Kudret Özersay’ı görmeyi tercih etti? Bize bunun sadece basit bir sosyal buluşma olduğunu söylemesin, çünkü böylesi buluşmalarda pek çok politik meselenin görüşüldüğünü biliyoruz” dedi.

UBP – HP Hükümeti’nin resmi politikasının Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili olarak iki devlet politikası olduğuna ve Kudret Özersay’ın bu görüşü defalarca desteklediğine işaret eden Kiprianu “Sn. Anastasiadis, Sn. Özersay’la ne görüştü?” sorusunu sordu.

“Sn. Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin resmi görüşü iki devlet temelinde olan bir hükümette yer alan bir Kıbrıslı Türk politikacıyla sosyal içerikli de olsa neden bir araya neden tercih etti?” sorusunu yönelten Kiprianu, devamında şunları ifade etti, “Sn. Anastasiadis’in iki devletli çözümle flörtü hakkında son dönemde duyulanlarla da bağlantılı şekilde bu buluşmanın pek çok soru işareti yarattı ve sonuçta Kıbrıs sorununda ne yapılmasının hedeflendiğine dair yoğun endişeleri arttırdı”.

Kiprianu , “Eğer Anastasiadis Kıbrıs sorununda çözüm çabalarına ivme vermeyi gerçekten istiyor olsaydı, o zaman, Türkiye’den gördüğü baskılara rağmen Kıbrıs’ın üzerinde anlaşmaya varılmış çözüm temelinde, yani iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelinde yeniden birleşmesi gerektiğinde ısrar etmeye devam eden bir politikacıyla, Sn. Akıncı’yla buluşması gerekirdi. Bunun yerine Sn. Anastasiadis, Sn. Özersay’la sosyal bir buluşmayı tercih etti” diye konuştu.

Bu durumun pek çok soruya yol açtığına işaret eden Kiprianu, Anastasiadis’in cevap verme yükümlülüğü olduğunu ifade etti. Kiprianu, “istediğimle buluşma hakkım var” türünden sözlerin ardına saklanmayıp, Kıbrıs halkına cevap vermesi gerektiğini vurguladı. Anastasiadis’in Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olduğunu ve ne yapmaya çalıştığı hakkında Kıbrıs halkına hesap verme sorumluluğu olduğunu söyleyen AKEL Genel Sekreteri, “iki devletli çözümle flört etmenin ardından Kıbrıslı Türk toplumunda bu çözümü destekleyen siyasi şahsiyetlerle flörtün de şimdi ortaya çıkmasının endişeleri arttırıyor. Anastasiadis’in cevap vermesi ve cevaplarının da ikna edici olması gerekiyor” dedi.