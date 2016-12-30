EMEK-İŞ Başkanı Koral Aşam, Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün işten çıkarılan CAS çalışanları ile ilgili yapmış olduğu açıklamayı kınadığını açıklayarak göreve çağırdı.

Aşam'ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"Sn Başbakan bugün CAS konusunda yapmış olduğu açıklama ile yaşanan işçi kıyımının kendi eseri olduğunu resmen itiraf etmiştir.

Sn Başbakanın bu talihsiz açıklamasını esefle kınıyor ilgili devlet kurumlarını, Anayasaya ve ilgili diğer yasalarla birlikte Mecliste kabul edilen ve onaylanan İLO sözleşmeleri hilafına uygulamalarda bulunulduğundan göreve davet ediyoruz. Sn Serhat İncirli’nin Kıbrıs’ta bugün programında CAS’la ilgili yapmış olduğu açıklamaları, Kıbrıs postası gazetesinin internet sayfasında üzülerek okuduk.

Sayın Başbakan yapmış olduğu açıklama ile CAS emekçilerinin Anayasal ve yasal hiçbir hakkını tanımadığını, kendileri için önemli olanın sermayenin istekleri olduğunu dile getirmiştir. Anayasa ve Yasaların keyfi şekilde çiğnenebileceğini, bu bağlamda CAS emekçilerinin Anayasal ve yasal haklarını kullanıp sendikalaşarak Toplu İş Sözleşmesi talebinde bulunduklarından ötürü kendisi tarafından faşizan baskılarla engellenmeye çalışıldığını itiraf etmiştir.

Bilinmesini isteriz ki, Anayasa ve ilgili yasaların uygulanması ve uygulatılması, yalnızca Başbakanın keyfine kalmış değildir. Bu anlamda Savcılık, polis örgütü, Meclis, Üyeleri ve Başkanı, Ombudsman ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Başbakana rağmen sorumlulukları vardır. Bu anlamda ilgili tüm kurumları göreve davet ediyoruz".

Başbakan Özgürgün ne demişti:

"CAS'TA SENDİKALAŞMAYI DOĞRU BULMUYORUM"

CAS çalışanlarıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Başbakan Özgürgün, CAS’ın havayolu şirketlerinin uhdesinde olan bir işletme olduğunu ve hükümetin orada söz sahibi olmadığını ifade etti. “Biz Atlas Jet’e CAS ile çalışmaları için ricada bulunduk. Atlas Jet yer hizmetlerinde CAS ile çalışmaya başladıktan sonra CAS’ta personel sayısı arttı ve maaşlar yükseldi. Türk Hava Yolları ile de rica yoluyla yer hizmetlerinde CAS ile çalışmaları için görüşmeler yapıyoruz. Bu şirketler büyük ve önemli şirketler, eğer CAS’ta sorunlar yaşanır, grevler olur ve işler aksarsa bu şirketler de CAS ile çalışmaktan vazgeçer ve CAS’ta çalışanların bir çoğu işsiz kalır” diyen Özgürgün, bu nedenden dolayı CAS çalışanlarının sendikalaşmasını doğru bulmadığını açıkladı.