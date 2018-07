Kin – Nefret ve Kafatasçılar

Hangi tarihte çekildiği bilinmeyen bir video ortaya çıktı geçtiğimiz günlerde. Galiba, Yunanistan’da, yeni askerlerin yemin törenindenmiş. İngilizce ve Türkçe yazılıydı. Neler dedikleri, dehşet vericiydi. Tüm Yunan düşmanlarına (!) yönelik bir ‘yemin’di. Düşmanların (!) ve intikam alınması, kanlarının emilmesi gerekenlerin (!) en başında Türkler geliyordu. Listelerinde, Kıbrıs da vardı, Makedonya da...

Daha neler neler... Yeminde yer alan ifadeleri buraya aktarmaya utanıyorum. Acemi eğitiminden çıkan gençlere ettirilen ‘yemin’ hala bu mu Yunanistan’da ? Hiç bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum doğrusunu isterseniz.

***

Ne zaman çekildiğini bilmediğim bu Yemin Töreni videosunu izlerken, çok şey geçti kafamdan. Sorularla karışık. Bizim buralarda yaşadıklarımız dahil...

Dünyanın başka nerelerinde var böyle kin ve nefret gösterileri ? Varsa nerelerde, hangi ülkelerde ? sorularını sordum önce kendi kendime. Sonra Kıbrısımda yıllardır yaşananları, zaman zaman atılan kin ve nefret dolu sloganları hatırlamaya çalıştım. “Ve işte sonuç önümüzde” dedim sonunda.

***

Daha güzel bir dünya mı ? Nasıl olacak ki ???? Hala, bu çağda, kin ve nefretin pompalandığı bir gençlik varken; kin ve nefret’ten beslenenler baştacı yapılırken; kafatasçıların peşinde yürüyenler varken; Ortaçağ hayalleri ile yaşayanlar varken, nasıl daha güzel bir dünya hayal edilebilir ki ?

Yunanistan-Makedonya

Geçtiğimiz haftalarda, 1991’de Yugoslavya’nın parçalanmasından hemen sonra ortaya çıkan Yunanistan ile Makedonya arasındaki büyük (!) anlaşmazlığın çözülmesi yolunda adımlar atılmış. Söylentilere göre ülkenin adı ‘Yeni Makedonya Cumhuriyeti’ olarak değiştirilirse Yunanistan itiraz etmeyecekmiş !!!... Yunan halkına da Makedonya halkına da hayırlı olsun.

***

Bilmeyenler, konu ile ilgilenmeyenler için en kısa yoldan, küçücük bilgiler verelim.

Yunanlı, Makdeonya’yı ve Makedonya Cumhuriyeti adı verilen ülkeyi –bitişik komşusu- kabul etmiyordu. Yunan tezine göre, Makedon milleti diye bir millet yoktu. Öyleyse ‘Makedonya Cumhuriyeti’ denen bir ülke de olamazdı. Bu arada.... Yunanlılara göre, Büyük İskender de Makedon değil bir Helen İmparatoruydu. Makedonlar ise bunları kabul etmiyor direniyorlardı. Ama bu direnişleri, Yunanistan’nın ve dünyadaki dostlarının baskıları sonucu onları zor durumlarda bırakıyordu.

Konu yeniden alevlendiğinde, Yunan halkı, organize bir şekilde, sokaklara döküldü. Ülkenin dört bir yanında Makdeonya aleyhine büyük mitingler yapıldı, sloganlar atıldı. En önemli sloganlardan biri ‘Makedonya Helen’dir Helen kalacaktır’ idi. Ama bu arada Kıbrıs da unutulmadı. Fırsat ele geçirilmişken, ‘Kıbrıs Yunandır Yunan Kalacaktır’ sloganları da atıldı.

***

Makedonya’yı bilmem, ama Kıbrıs’da ‘kaybedilmiş bir dava’nın farkında olmayan Yunanlılar ve Rumlar var daha. Bunları ciddiye almak gerekir mi gerekmez mi bilemem. Ama unutulmamalıdır ki, tarih boyunca kaoslara, kargaşalara hatta savaşlara neden olanlar, aslında azınlıkta olmalarına rağmen, bunlar. Ve yine unutulmamalı ki, bunlar, bırakın Kıbrıs’ı, hala İzmir, Konstantinopol hayalleri ile yaşayanlar.

KKTC’nin Nüfusu

Cenk Mutluyakalı, çok ilginç bir hesaplamayla Kuzey Kıbrıs’ın nüfusunu çıkarmaya çalıştı geçtiğimiz günlerdeki bir köşe yazısında. Nüfusumuzu bilebilmek adına her birimiz, kendi kafamıza göre bir hesap yapmaktaydık . Kendimize göre ölçütlerimiz vardı. Seçimlerdeki seçmen sayısı; trafikteki araba sayısı ve sokağa çıktığımızda yollarda karşılaştığımız kalabalık v.s v.s. v.s. Bunlara baka baka bir sonuç elde etmeye çalışmıştık hep. Ama cep telefonları sayısına göre bir hesaplama yapmak , şahsen benim, hiç aklıma gelmemişti doğrusu.

Cenk Mutluyakalı’nın cep telefonları sayısı ile saptamaya çalıştığı nüfus, bayağı ürkütücü. Kabaca, 1 milyon diyor Cenk... Yanılma payını da ortaya koyarsak 800 bin’e kadar indirebiliriz belki bu rakamı. Ama bu rakam da ürkütücü değil mi ?

Sokak Ağzı

“ TC Cumhurbaşkanı Bakü’den buraya direkt uçuşla gelmiş. Aha gene kırdık ambargoyu. Çatlasın düşmanlar.” (Rüstem-Lefkoşa)

***

“Rauf Denktaş Üniversitesi açılıyormuş pek yakında... Hani nerede Dr.Fazıl Küçük Üniversitesi ? Hani nerede Osman Örek Üniversitesi ? Ayıp olmuyor mu bir zamanların en büyük liderlerine ?” (Müsteyde K.Kazan)

***

“Rauf Denktaş Üniversitesi’nden sonra da TMT Üniversitesi açılacakmış. Hade hayırlısı...” (Gülden Nergisli)

***

“Bir adımcık atıldıydı. Sonra nedense durdu. Şimdi yine alevleniyormuş. FETÖ’cü avı başlamak üzereymiş. Elinizi ayağınızı denk alın ey ahali.....” (Metin Şan-Girne)

***

“Yıllardır hep sorarım kendi kendime. Tören provaları neden yapılıyor ? diye. Gerçekten anlamıyorum. Ne var o törenlerde provalar yapmayı gerektirecek ? Bir bilen var mı ?” (Bülent-Lefkoşa)

***