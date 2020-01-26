“Kimse dava açmak istemiyor”

Devrim DEMİR

Lefke Kaza Mahkemesi'nin Güzelyurt Mahkemesi'ne taşınması mahkemenin yükünü artırdı.

İki mahkemenin aynı binada çalışması nedeniyle artan dosya sayısına personel de yargıç sayısı da yetersiz kalıyor.

Geçmiş yıllarda Güzelyurt’ta Yüksek Seçim Kurulu’nun çalıştığı binaya yerleşen Lefke Kaza Mahkemesi sıkıntılı günler geçiriyor. Tüm personel tek bir oda içinde hizmet vermeye çalışırken, davaların görüldüğü salon ve tek yargıç odası yetersiz kalıyor.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde de aynı sıkıntı var. Tek bir oda olduğu için iki yargıç aynı gün oturum yapamaz durumdayken, davaları gören yargıçların da iş yükü arttı.

Güzelyurt Mahalli Baro Başkanı Mehtun Muslu, Güzelyurt Kaza Mahkemesi'nde yaşanan olumsuzlukların bir an önce giderilmesi gerektiğini kaydetti.

YENİDÜZEN'e konuşan Muslu, Lefke Kaza Mahkemesi’nin Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne taşınması ile tıkanıklık yaşandığını ifade etti. Muslu, tadilat yapılacağı iddiası ile boşaltılan Lefke’deki binanın tadilatına ise henüz başlanmadığını öne sürdü.

Muslu: “Apartman mahkemesi oldu”

Güzelyurt Mahalli Baro Başkanı Mehtun Muslu, bu yıl açılan dosya sayısının düştüğünü gözlemlediklerini kaydetti.

Tahsilâtların geç olması sebebiyle sayının düştüğünü kaydeden Muslu, mahkemenin fiziki yapısı nedeniyle sıkışıklık yaşadığını söyledi.

Lefke Kaza Mahkemesi taşınmadan önce Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nin tek mahkeme olarak oturum yaptığını ifade eden Muslu, ilçe olan Güzelyurt’ta 3 Yargıç olması gerektiğini söyledi. Muslu, Güzelyurt’ta 2 yargıcın görev yaptığını ifade etti.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde Yüksek Seçim Kurulu’nun bulunduğu binaya Lefke Kaza Mahkemesinin taşındığını belirten Muslu, “Lefke Kaza Mahkemesi'nin oturum yaptığı mahkeme apartman mahkemesi gibi. Tek yargıç, tek salon var. Bir koridorda tüm personel görevini yapmaya çalışıyor. İcra personeli, mukayyit, odacı ve temizlikçi aynı odada. Bu durum çok sıhhi olmamakla beraber çok güvenli de değildir. Çoğu zaman kalabalık gelen tutuklular var hepsi bir koridor içinde sıkışıp beklemek zorunda, polisin de haklı olarak güvenliği sağlaması çok olası değildir.”

“Lefke Kaza Mahkemesi’nin taşınması hayal”

Lefke’de hizmet veren ve 2018 yılında Güzelyurt’a taşınan mahkeme için tek bir çivi çakılmadığını ileri süren Muslu, tadilatın ne zaman başlanacağına ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi. Muslu, “Lefke Kaza Mahkemesi’nin geri taşınması hayaldir. İki mahkemenin aynı binada olması hem sıkışıklık, hem personel hem de fiziki açıdan çok zor. Tek yargıcın baktığı onlarca dosya var bu onların da iş yükünü arttırmakta” dedi.

Muslu, Güzelyurt Kaza Mahkemesi'nde Posta Dairesi, Sosyal Hizmetler, Kaymakamlık ve Lefke ile Güzelyurt Mahkemelerinin iç içe olduğunu ifade etti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun çalışacağı bir binanın şuan olmadığına dikkati çeken Mehtun Muslu, yaklaşan seçimlerle ciddi bir krizin de gündeme geldiğini kaydetti.

“Konteyner içinde bir seçim atlatacağız”

Mehtun Muslu, “Konteynerler içinde bir seçim atlatacağız ve ne kadar sağlıklı olacak bilmiyorum. Yüksek Seçim Kurulu’nun çalışacağı bir bina yok. Mahalli barosu olarak binanın bir an önce fiziki yetersizliklerinin giderilmesini istiyoruz. Mahkemelerdeki yetersizlikler dolayısıyla insanlar haklarını alamayacak durumda. Kimse dava açmak istemiyor.”

RAKAMLARLA LEFKE MAHKEMESİ…

Lefke Mahkemesi’nde 898 dava…

Lefke Kaza Mahkemesi’nde 2019 yılında yüzlerce trafik davası dosyalandı.

YENİDÜZEN’in edindiği Ceza Davaları hakkındaki rapora göre, 2019 yılında 235 polis davası dosyalandı, bu davaların 96’sı görüşülüp kabul edilirken 76 dava geri çekildi, 173 dosya bitirildi.

Trafik davalarında ise 760 dava dosyalandı, 482 dava geri çekildi, 724 dosya bitirildi.

Toplam bine yakın dava dosyalanan 2019 yılında, 898 dava neticelendirildi, 332 dosya ise 2020 yılına kaldı.

RAKAMLARLA GÜZELYURT MAHKEMESİ…

Güzelyurt Mahkemesi: 4 bin 262 Ceza davası…